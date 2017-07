Adel Mechaal ja s’atreveix amb Mo Farah a Londres

El palamosí Adel Mechaal (New Balance) avança amb pas ferm cap al mundial de Londres. En el que havia de ser un assaig de la cita mundialista, al majestuós estadi olímpic de Stratford, l’atleta empordanès va signar una valuosa segona posició en els 3.000 m. El flamant campió europeu d’aquesta distància en pista coberta només va cedir amb l’intocable Mo Farah, que va oferir l’enèsima exhibició davant dels seus compatriotes.

Des del primer moment, el fondista d’origen somali es va convertir en la referència de Mechaal, que va anar superant els envits i cops de colze de la cursa per seguir el trajecte traçat pel multicampió olímpic i mundial. El recordista català es va desfer del també britànic Andrew Butchart, que havia marcat el temps de pas als 2.000 m (5:10.02), i ja va afrontar l’última volta a l’ombra de Farah. El corredor del New Balance no va perdre contacte amb el seu referent, i amb qui havia compartit entrenaments a Font Romeu, fins a la recta d’arribada. Farah, amb una última volta en 55.33, va vèncer amb 7:35.15 i Mechaal va arribar segon amb 7:36.32, a un segon de la plusmarca catalana segellada fa una setmana a París (7:35.28). L’atleta palamosí, que el 24 de juliol coneixerà la resolució del TAS sobre la seva incompareixença en tres controls antidopatge, competirà diumenge vinent en la Lliga del Diamant a Rabat.

L’altra gran notícia per a l’atletisme català a Londres va ser la consecució de l’anhelada mínima mundialista per part de la banyolina Esther Guerrero en els 800 m. La fita va tenir suspens. El temps de pas de la llebre pels 400 m va ser de 57.22, ideal per al propòsit de la catalana. La migfondista del New Balance es veia amb forces i en la contrarecta, avançant per l’exterior, va progressar fins al cinquè lloc. Ja al revolt, es va voler col·locar per la corda, però aleshores va rebre una forta empenta d’una de les rivals. L’incident la va fer frenar en sec i va estar a punt de fer anar en orris el seu objectiu. Persistent, no va desistir, va reprendre la cursa i tot i arribar desena i última va complir la fita per només 4 centèsimes de marge. La victòria va ser per a la nord-americana Charlene Lipsey (1:59.43) i totes les participants van creuar la meta en 1.53 segons de diferència. Els 2:00.96 suposen, a més, una nova plusmarca catalana, rebaixant els 2:01.20 aconseguits per la mateixa Guerrero l’any passat a Madrid. Precisament, la capital espanyola serà divendres la pròxima parada de la banyolina, que ahir va demostrar valer menys d’aquesta plusmarca.

La reunió londinenca, amb un magnífic ambient, va tenir molts punts àlgids i van destacar les millors marques mundials de l’any a càrrec del corredor de Botswana Nijel Amos, en 800 m (1:43.18), i de la nord-americana Allyson Felix, en 400 m (49.65). El britànic Tom Bossworth va acreditar el millor registre mundial en la inusual prova d’una milla de marxa (5:31.08).