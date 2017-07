Els descensos de la discòrdia

Avui es reprèn el Tour després de nou jornades intenses que han garbellat les possibilitats reals dels pretendents al triomf final, especialment l’última al massís del Jura. El britànic Chris Froome (Sky) ha reforçat les seves possibilitats, i l’italià Fabio Aru (Astana) i el francès Romain Bardet (AG2R) sembla que són els únics que li poden fer ombra als Pirineus i als Alps.

Ahir, a Perigús encara cuejaven els efectes de la devastadora etapa de diumenge amb tres ports de categoria especial que es van convertir en autèntics murs per a alguns, però també els seus descensos, que van esquinçar les pretensions de favorits com l’australià Richie Porte (BMC) o del gal·lès Geraint Thomas, el lloctinent de Froome. El resultat va ser d’onze corredors eliminats: set per fora control i cinc per caigudes. L’últim va ser el polonès Rafal Majka (Bora), que ahir va confirmar que ha d’abandonar a causa de les contusions d’una caiguda.

La jornada va ser de descans i reflexió. Alguns equips, com el Movistar, van expressar el malestar amb els organitzadors perquè troben que hi ha molts finals en baixada i ho consideren un perill i un risc per als ciclistes: “Hi ha més perill que abans. Els descensos de diumenge amb una cursa tranquil·la es fan sense problemes. Però en un Tour en què es planteja l’etapa més dura, els corredors pensen més en la selecció dels descensos que en les pujades”, va dir Eusebio Unzue, el director del colombià Nairo Quintana, un dels favorits que, d’altra banda, va reconèixer que no està en el seu millor moment de forma i que no sap com pot acabar la cursa. També es va afegir a les crítiques l’irlandès Dan Martin (Quick-Step): “Els organitzadors tenen el que volien.” El ciclista continua competint justet, després que Porte el va envestir en la seva caiguda. El director del Tour, Christian Prudhomme, es va limitar a replicar que “els descensos són part de la cursa, com els cims. Hi ha hagut caigudes dures, però per sort reversibles”.

Alberto Contador, un altre dels damnificats ja que va caure dos cops, no va voler buscar excuses en els incidents i es va limitar a acceptar: “No anava bé en l’últim port” i va afegir: “Si em recupero dels cops, la tercera setmana serà divertida.” Tot i que pensant més en fets parcials que en la victòria final. En aquest sentit, tindrà terreny suficient. En principi queden cinc etapes compromeses: dues als Pirineus, dues als Alps, amb el final a Izoard, i la cronometrada del penúltim dia. Avui, però, es podrà reservar i mirar de recuperar-se perquè el perfil de l’etapa és òptim per als velocistes en general i l’alemany Marcel Kittel (Quick-Step) en particular, que tindrà una bona ocasió per sumar el quart triomf d’enguany.