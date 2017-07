El triomf dels valents

El xoc de trens d’ahir entre Garbiñe Muguruza (14) i l’alemanya Angelique Kerber (1) es va saldar amb el triomf merescut i valent de la catalana per 4-6, 6-4 i 6-4 en dues hores i 18 minuts d’espectacle en una jornada de vuitens de Wimbledon que també serà recordada per l’eliminació de Rafa Nadal (4) davant la solvència del luxemburguès Gilles Muller (16), un veterà de 34 anys que arriba per segona vegada als quarts d’un Grand Slam peò que ja havia batut el mancorí a Wimbledon el 2006.

Muguruza accedeix als quarts per la porta gran deixant fora la número u i referma, tant pel nivell exhibit com per les eliminacions de Pliskova (3) i ahir d’Svitolina (4), la seva candidatura al títol que se li va escapar en la final del 2015 contra l’ara absent Serena Williams. La seva rival en els quarts serà la perillosa russa Svetlana Kuznetsova (7), que va superar la polonesa Agnieszka Radwanska (9) per 6-2 i 6-4. El cara a cara entre totes dues el domina Muguruza per 3-1. Kerber, per la seva banda, deixarà dilluns el seu regnat al capdavant de la WTA a mans o bé de Karolina Pliskova o de Simona Halep (2), que es va desfer de la bielorussa Victoria Azarenka per 7-6 (3) i 6-2.

En una delícia de partit entre dos estils contraposats –les dues darreres finalistes del torneig–, Muguruza va fer bandera de l’agressivitat –55 cops guanyadors per 27– i l’alemanya va ser el paradigma de la fiabilitat: 12 errors no forçats per 50. L’exigència de la tennista nascuda a Caracas, que ha madurat en recursos i va tancar prou bé els punts a la xarxa –35/54– aplanant el camí, va provocar que Kerber, que va pujar només set vegades –5/7– es veiés obligada a rescatar per fi la seva millor versió per mantenir el tipus.

La teutona, un mur en el fons però inferior en la proposta, va flirtejar amb el break en el setè joc, el va consumar en el novè (4-5) i va tancar el primer acte. La nova deixebla de Conchita Martínez va serrar les dents salvant una perillosa pilota de trencament en el cinquè joc del segon acte i va tancar el set materialitzant el seu primer break del partit. Paradoxalment, Kerber li va trencar per segona vegada el servei (0-2). Muguruza va reaccionar (2-2), va cedir el seu servei en el joc següent (2-3) i el va recuperar en el posterior (3-3). Forta físicament, amb 5-4 va donar el cop definitiu.

Capítol a part mereix la nord-americana de 37 anys Venus Williams (10), l’única que s’ha plantat a la segona setmana dels sis últims Grand Slams. Ahir va vèncer la croata Ana Konjuh (27) per 6-3 i 6-2. El seu escull serà la letona Jelena Ostapenko (13), la campiona de Roland Garros, que va vèncer la ucraïnesa Elina Svitolina (4) per 6-3 i 7-6 (6).

El dia de Muller

Nadal no oblidarà mai el gran partit de l’esquerrà Muller –líder en triomfs en herba del curs, amb 11–, que el va batre per 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, i 15-13 en 4 hores i 47 minuts. El joc de servei –30 aces– i volea i l’agressivitat sobretot amb la dreta –95 cops guanyadors– per no donar ritme van situar Nadal a prop del precipici: 3-6 i 4-6. El balear va apujar el nivell i va obtenir el seu primer triomf parcial gràcies a un break salvador en el quart joc del tercer acte. En el tercer set, Muller va aixecar un 15-40 al servei en el tercer joc i un 0-40 en el cinquè però amb 40-40 va notar la pressió i va cometre una doble falta i va fallar un revés. Nadal va signar el break. Muller no es va arronsar en el cinquè set. Fins al punt de disposar de dues pilotes de partit amb 15-40 sobre el servei de Nadal (5-5). També va haver de remar. Amb 6-6, va salvar una pilota de break i amb 9-9 va sobreviure a quatre pilotes més de trencament. Amb 9-10, Nadal va ressuscitar salvant dues pilotes més de partit però ja no va poder evitar la cinquena. Muller s’enfrontarà demà al croat Marin Cilic (7), que va atropellar l’ahir desdibuixat Roberto Bautista per un triple 6-2. No li va tocar patir massa, a l’escocès Andy Murray (1), que va difuminar el talent intermitent del francès Benoit Paire per 7-6 (1), 6-4 i 6-4. El vigent campió jugarà per desena vegada els quarts contra el nord-americà Sam Querrey (24). Roger Federer (3) es va desempallegar del búlgar Grigor Dimitrov (13): 6-4, 5-2 i 6-2. El suís va encaixar un sol trencament i en va segellar cinc i se les haurà contra Milos Raonic (6), que es va endur el duel cogeneracional contra l’alemany Alexander Zverev (10). El Djokovic (2)-Mannarino es va ajornar perquè es va fer tard. Tomas Berdych (11) es va desfer de Dominic Thiem (8) i espera rival.

Granollers, eliminat