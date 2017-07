Doble cita internacional

En espera de la gran cita atlètica del curs, el mundial absolut de Londres (del 4 al 13 d’agost), aquesta setmana es concentren dos campionats internacionals de primer ordre per a les categories de formació, l’europeu sub-23 de Bydgoszcz (Polònia) i el mundial juvenil de Nairobi (Kenya), amb destacada participació catalana. Una vintena d’atletes, entre les dues competicions, calibraran el potencial futur de l’atletisme català. De fet, molts dels integrants de la categoria sub-23, altrament anomenada promesa (nascuts entre el 1995 i el 1997), ja són una realitat ben palpable i són habituals en les grans cites internacionals absolutes. En aquest sentit, destaca l’experiència de la velocista de Sant Boi de Llobregat Cristina Lara (FC Barcelona), que a Bydgoszcz tancarà la seva brillant etapa com a promesa i prendrà la sortida en els 100 m, els 200 m i el relleu de 4x100 m. Lara ja es va guanyar la plaça aquest hivern en els 60 m de l’europeu absolut de pista coberta de Belgrad, i amb anterioritat havia competit en el relleu de 4x100 m de l’europeu a l’aire lliure de Zuric 2014 i Amsterdam 2016. Més enllà del que pugui passar en el relleu, la velocista blaugrana té més possibilitats de fer un bon paper en el doble hectòmetre, ja que acredita la novena millor marca (23.22) de les participants.

Segons el rànquing europeu, qui té més números per lluitar per una plaça al podi és el fondista de Gavà Mohamed Zarhouni (FC Barcelona), que ocupa el tercer lloc en els 10.000 m (28:54.03). També figura entre els deu primers Alexis Rodríguez (FC Barcelona), novè en els 3.000 m obstacles (8:46.50), tot i que s’estrena en la categoria. També afronta el seu primer any promesa Jordi Torrents (5.000 m). Completen la delegació catalana: Gerard Mateu Porras (110 m tanques), Javier Delgado (400 m tanques), Marc Sánchez (alçada), Aleix Pi (perxa), Miguel Alberto Blanco i Viorel Cristian Ravar (martell), Zoya Naumov (800 m), Martina Rodríguez (1.500 m), Sònia Nasarre (400 tanques), i Mònica Clemente (perxa).