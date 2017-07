Premi, 25 anys després

A la casa gran de La Caixa, ahir al matí, es van rememorar els Jocs de Barcelona d’una manera molt especial. CaixaBank va reunir un bon grapat de medallistes del 1992 per tal de celebrar el vint-i-cinquè aniversari de la Llibreta Campions, una iniciativa que l’entitat financera va impulsar l’any 1988 per tal de premiar i incentivar l’esforç i l’èxit dels esportistes estatals en la cita olímpica que fa un quart de segle va tenir lloc a la capital de Catalunya. Els atletes que van obtenir medalla en els Jocs de Seül i els de Barcelona, així com els que van assolir un rècord absolut en les diferents cites internacionals entre el 1988 i el 1992, van ser premiats amb una quantitat, determinada per la importància del seu èxit, que cobrarien en complir 50 anys. El cas és que avui 190 esportistes ja han rebut aquest premi, que 34 el cobraran aquest any i que 313 el cobraran a partir de l’any vinent. En total, 537 beneficiats amb 676 Llibretes Campions (n’hi ha que en tenen més d’una) dels quals uns quants ahir eren a la seu central de La Caixa, a la Diagonal de Barcelona.

“No me’n recordava, me’n vaig assabentar quan em van convidar a aquest acte. Pensava que la Llibreta Campions seria una agenda!”, comentava Fermín Cacho, provocant la riallada general. L’atleta de Sòria, or en 1.500 metres fa 25 anys, va participar, juntament amb Almudena Muñoz (or en judo) i José Manuel Moreno (or en ciclisme en pista), en un col·loqui, moderat per la periodista Olga Viza, que va servir per revisitar els Jocs de Barcelona després dels parlaments d’Isidre Fainé, president de la Fundació La Caixa, i d’Alejandro Blanco, president del COE. “Ja m’he compromès a fer un munt de barbacoes”, explicava somrient Moreno, que rebrà el seu premi el mes de maig del 2019. El ciclista va anunciar, a més, que s’ha proposat participar en els Jocs de Tòquio, amb 51 anys. “El no ja el tinc. Ho intentaré, perquè em trobo bé”, va dir. Per la seva banda, Almudena Muñoz va recordar el seu or amb una frase concloent: “Tenia clar que ho podia aconseguir, no participava per passar l’estona.”