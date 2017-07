Un tsunami verd

Aquest cop no va caldre la photo finish per determinar que Marcel Kittel (Quick-Step) era el vencedor de la quarta etapa d’aquest Tour. La victòria anterior la va aconseguir divendres passat per només tres mil·lèsimes respecte d’Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), però ahir no hi va haver cap ombra de dubte. En l’esprint de Bergerac va creuar la línia ben bé amb un cos d’avantatge després d’una cavalcada impressionant en què va superar una dotzena de corredors. Amb uns quants dels seus rivals fora de competició –Arnau Demare va ser l’últim a afegir-se a la llista per haver entrat fora de control en l’infernal etapa de diumenge–, Kittel està fent de les arribades a l’esprint el seu vedat privat. Ahir, a més, es va convertir en el ciclista alemany amb més victòries en el Tour de França, amb un total de 13, superant la xifra de 12 que compartia amb Erik Zabel. I avui mateix pot continuar omplint el botí en l’etapa plana amb final a Pau.

La d’ahir podia ser una jornada per als esprintadors o els aventurers. De transició, en qualsevol cas, després de la pallissa del Jura i abans de l’arribada dels Pirineus. Els favorits en van dir bé i es van poder dedicar a suturar les ferides de l’etapa de Chambéry.

El protagonisme inicial el va prendre Yoann Offredo (Wanty), que va saltar en els primers quilòmetres. Poc després s’hi va afegir Elie Gisbert (Fortuneo), el corredor més jove del pilot, amb només 22 anys. Junts van rodar a alta velocitat –45,5 km/h en la primera hora i 42,9 km/h en la segona– fins a assolir un avantatge màxim proper als sis minuts. Però en les primeres rampes de la Côte de Domme, a 77,5 km de la meta, la diferència s’havia reduït a 2:47. Van guanyar uns segons abans de l’esprint intermedi (km 121), però en els 40 últims quilòmetres el vent de cara els va passar factura i el pilot es va posar a treballar per neutralitzar l’escapada i forçar l’esprint.

L’inevitable va arribar a set quilòmetres de la meta, moment en què l’equip Lotto es va posar a comandar el pilot. Els ciclistes van anar prenent posicions, però Kittel es va mantenir en llocs més endarrerits, amb el suport d’un company d’equip que va haver d’evitar una topada amb un rival. En l’últim revolt, l’alemany encara no havia donat senyals de vida, però quan Degenkolb va llançar l’atac definitiu, Kittel va arrencar des de darrere i amb una galopada pròpia d’un pura sang es va desfer d’una dotzena de corredors i va creuar la meta amb un cos d’avantatge. Sobrat. Avui l’alemany intentarà allargar el seu estat de gràcia en l’etapa de 203,5 km entre Eymet i Pau.

