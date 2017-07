Muguruza es confirma

Garbiñe Muguruza comença a recordar la jugadora que va arribar fa un parell d’anys a la final de Wimbledon 2015. Aleshores, la tennista catalana d’origen veneçolà era la revelació d’un torneig que va acabar guanyant Serena Williams. Ara, dues temporades després, un Roland Garros a la butxaca i un currículum inestable farcit d’alts i baixos, sembla haver trobat el camí de serenor que va trobar aleshores. I els dos anys que han passat li donen un plus que està aprofitant davant jugadores de la talla i el currículum de Svetlana Kuznetsova, de 32 anys, que ahir no va saber trobar la manera de buscar-li les pessigolles. Muguruza va superar la russa amb dos sets en poc més d’una hora de partit i va classificar-se per a les seves segones semifinals sobre l’herba de l’All England Club. La tennista d’origen veneçolà, que va créixer des de petita a l’Acadèmia Bruguera, es veurà les cares amb l’eslovaca Magdalena Rybáriková, que va eliminar ahir Coco Vandeweghe (24) i s’ha convertit en la sorpresa agradable del quadre femení d’aquest any. Rybáriková, de 28 anys, no ha superat mai la tercera eliminatòria d’un gran slam i buscarà la seva primera final a Wimbledon.

No hauria de tenir problemes, però, Garbiñe Muguruza per segellar el bitllet per a la final de dissabte. Sobretot si exhibeix el tennis que està oferint enguany. Sense rastre del cansament del duríssim partit de vuitens contra la número 1, Angelique Kerber, Muguruza va anar de menys a més. Potser li va faltar un punt de frescor a les cames en els primers compassos però, quan va entrar en joc, va dominar el partit fins al final. En atac, com li agrada a ella i com dicta el seu llibre d’estil, però també defensivament, en què va exhibir una gran solidesa. Semblava que havien de fer estralls les canonades de Kuznetsova, però ja es va veure des d’un inici que la russa, tot i tenir batzegades de molt bon tennis, no es trobava còmode sobre la ja castigada herba de Wimbledon. De fet, va pagar cara la primera gran desconnexió que va tenir i va perdre el seu segon servei en blanc contra una Muguruza, que, sense escarrassar-s’hi gaire, es va trobar amb un trencament al seu favor. Va ser definitiu el break poc després perquè Muguruza, que va mostrar-se molt segura amb el seu servei, va saber-lo defensar amb garanties. Kuznetsova, per la seva banda, no va canviar res del guió i no va fer trontollar l’estructura de la tennista criada a Catalunya que, excepte en dues pilotes de trencament que va saber defensar amb dos serveis potents, no va oferir cap fissura. Tampoc les va oferir en el segon set. Kuznetsova continuava sense aconseguir continuïtat en les seves canonades i Muguruza l’obligava a allargar els punts fins que fallava. Incòmoda però combativa, la russa va disposar d’una pilota de trencament –l’única en el segon set– que podria haver canviat el guió. Però com en el primer set, Muguruza va encadenar tres serveis magistrals que van capgirar la situació. Li va passar factura a la russa, que va cedir el trencament definitiu del partit en el cinquè joc de la mànega. Tot i els pics d’agressivitat en el tennis de la russa, Muguruza se sentia còmode contrarestant-los des de la línia de fons amb intel·ligència i serenor. Muguruza, que viu de l’efectivitat del seu tennis atacant, es fa forta en el vessant defensiu i es confirma així com una ferma candidata al títol.

Lliçó de Venus Williams