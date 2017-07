Dues finals com dues catedrals

L’endemà de decebre en quedar fora de la final en dues proves –200 m estils i 400 m lliure–, Mireia Belmonte es va guanyar el dret a lluitar per les medalles en els 1.500 m lliure després de fer el segon millor temps (16h05:37) en l’eliminatòria preliminar i la seva millor marca de la temporada. La catalana va compartir la seva sèrie amb la nord-americana Katie Ledecky, que, amb un temps gairebé vint segons millor (15:47.54), va ser l’única nedadora que la va superar. Belmonte va ser només cinc dècimes més ràpida que la xinesa Yawen Hou, que va ser la més ràpida de l’altra sèrie i que, assumit que l’or difícilment se li escaparà a l’extraterrestre Ledecky, serà la seva gran rival en la lluita per les medalles, juntament amb la italiana Simona Quadarella. La badalonina va comentar que, com que sabia que Ledecky nedaria sola, va agafar com a referència la xilena Kristel Köbrich, que va acabar la seva sèrie tercera: “M’ha anat molt bé tenir una lluita amb ella en la primera part de la prova.” Aquesta serà la primera final d’un mundial en piscina olímpica que Belmonte disputa des del 2013 (Barcelona), ja que fa dos anys es va perdre el de Kazan.

La segona jornada va acabar amb una segona catalana en una final gràcies a la classificació de Jessica Vall per a la dels 100 m braça. La nedadora del CN Sant Andreu va accedir al matí a les semifinals amb el segon millor temps de la seva sèrie (1:06.85) i el sisè de tota l’eliminatòria. A la tarda va tornar a ser sisena, amb la seva segona millor marca personal en aquesta prova (1:06.62), només superada per la d’1:06.44 amb què va fer el rècord d’Espanya en l’últim campionat estatal. “Demà lluitaré en la final com si no hi hagués endemà i buscaré el màxim. Crec que provaré de nedar més ràpid els primers 50 metres”, explicava Vall, que assegura que aquest resultat li dona “molta confiança” amb vista als 200 m braça, la prova en què millor es desenvolupa i l’única en la qual ha guanyat una medalla en un mundial (bronze a Kazan el 2015).

Àfrica Zamorano va quedar a les portes de les semifinals en els 100 m esquena, per bé que va rebaixar gairebé un segon la seva millor marca en aquesta prova. La nedadora del CN Sant Andreu havia fet 1:01.69 en l’últim estatal, però ahir va nedar millor que mai i va millorar aquest registre fins al d’1:00.89.

La segona jornada del mundial de Budapest va deixar com a resultat més destacat el quart títol mundial de la sueca Sarah Sjöstrom en els 100 m papallona. El seu temps (55.53) va ser un nou rècord del campionat i va quedar a només cinc mil·lèsimes del seu propi rècord del món (55.48). També hi va haver rècord del campionat en la final dels 100 m braça masculí gràcies als 57.47 del britànic Adam Peaty. Les altres medalles d’or de la jornada van ser per al britànic Benjamin Proud, en els 50 m papallona, i per a l’hongaresa Katinka Hosszú en els 200 m estils.