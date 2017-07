Sense pressió i amb tota la il·lusió per jugar la final

Tota la il·lusió i cap pressió. D’aquesta manera afronta la selecció espanyola femenina la final del mundial que l’enfrontarà aquest vespre als Estats Units (20.30 h). El conjunt nord-americà és el gran favorit ja que defensa el títol que va guanyar fa dos anys a Kazan, en té quatre en el palmarès i busca la cinquena corona. A més, ja va derrotar Espanya en la fase de grups d’aquest mundial de Budapest. La selecció espanyola intentarà aconseguir el seu segon títol mundial després del que va guanyar fa quatre anys a Barcelona. Les tretze jugadores, dotze d’elles catalanes, i el tècnic Miki Oca creuen que tenen possibilitats i afirmen que ho donaran tot dins la piscina.

“Els Estats Units són un equip molt dur, hem de preparar bé el partit i treballar molt aquest enfrontament. No sé quines possibilitats hi haurà, però hi anirem amb tot”, va manifestar el seleccionador espanyol, Miki Oca, després de guanyar la semifinal. Anna Gual, que va ser la golejadora contra les canadenques amb cinc gols, també va parlar de la final: “Estem a prop, hem d’estar concentrades i tenir confiança per fer el pas i poder guanyar aquest mundial contra els Estats Units.” La catalana va explicar que una de les claus de la victòria en la semifinal contra el Canadà va ser la concentració i el fet d’haver estudiat molt la defensa del rival: “Hem estat molt concentrades en el partit i ens hi hem implicat molt. La seva defensa, si no saps atacar-la, et crea molts problemes però teníem moviments per treure profit de la situació.”

El seleccionador, Miki Oca, també va destacar que quan el Canadà es va situar a un sol gol (10-9) en el darrer quart van saber mantenir aquest avantatge fins al final. “Teníem al cap jugar bé fins al final. Volíem ser ordenades i no perdre el cap”, va dir.

El precedent més recent d’un partit entre Espanya i els Estats Units data d’aquest mateix mundial, ja que van estar en el mateix grup. Dimarts de la setmana passada les nord-americanes es van imposar per 12-8, després d’un primer quart en què van ser molt superiors, 6-1. La resta del partit va ser anivellat però Espanya ja no va poder remuntar.

La darrera victòria de la selecció espanyola contra els Estats Units en un mundial va ser l’any 2013 a Barcelona. En aquella ocasió es van trobar en els quarts de final i el triomf d’Espanya per 9-6 li va obrir el camí cap al primer títol mundial.