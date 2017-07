Una temporada brillant

Òscar Cadiach es va convertir dijous, després de fer cim al Broad Peak (8.051 m), en el primer alpinista català i el divuitè de la història que escala els catorze vuit-mil del planeta sense l’ajut d’oxigen embotellat. Amb aquesta ascensió, l’alpinisme català ha completat la que, probablement, sigui la seva millor temporada en els grans cims de l’Himàlaia. Els altres dos noms propis d’aquests últims mesos han estat els de Ferran Latorre i Kilian Jornet. El primer va escalar l’Everest (8.848 m) el 27 de maig passat i es va convertir en el primer català que escala tots els vuit-mil, per bé que no sense oxigen artificial, ja que en va fer servir en els últims metres de l’ascensió a la muntanya més alta del món. El segon va enlluernar el món amb tres ascensions a cims de vuit-mil metres en vint dies però, sobretot, amb les dues a l’Everest en menys d’una setmana.

Per ordre cronològic, Kilian Jornet va ser el primer protagonista a l’Himàlaia, i també el que més repercussió mundial va adquirir. L’atleta de muntanya de la Cerdanya va viatjar al Nepal el 23 d’abril, just l’endemà de participar en la Mezzalama i de donar per acabada la temporada de competicions d’esquí de muntanya. El seu objectiu era escalar l’Everest d’una sola tirada des del monestir de Rongbuk. Abans d’encarar la muntanya més alta del món, Jornet es va dirigir al Cho Oyu (8.188 m) amb la seva parella, la sueca Emelie Forsberg, amb l’objectiu d’aclimatar-se a l’altitud. Va triar aquesta muntanya pel fet de tenir una de les aproximacions al camp base més senzilles i ràpides. S’hi van plantar tres dies després d’arribar al Nepal i, el 7 de maig, dues setmanes després de la seva arribada al Nepal, arribava al que ell va qualificar del cim del Cho Oyu. Kilian Jornet va reconèixer que no estava segur d’haver fet cim a causa de la mala visibilitat, per bé que, en qualsevol cas, no podia ser gairelluny.

Jornet va traslladar-se tot seguit a la cara nord de l’Everest per portar a terme el seu gran repte, amb el qual volia acabar el projecte Summits of my life. La mitjanit del 22 al 23 de maig coronava el punt més alt del planeta 26 hores després del tret de sortida. Unes dotze hores més tard ja descansava al camp base avançat (CBA), per bé que no es va sentir prou satisfet de l’ascensió i va decidir repetir-la –aquest cop amb sortida del CBA (6.400 m)– al cap de cinc dies. Aquest cop va tardar 17 hores i es va quedar a només 15 minuts del rècord del suís Hans Kammerlander (1996).