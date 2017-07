Belmonte s’acomiada del mundial amb una altra plata

Mireia Belmonte ha completat un mundial perfecte amb la medalla de plata en els 400 estils que s’afegeixen a la d’or dels 200 papallona i a la de plata dels 1.500 lliure. La badalonina ha lliurat una dura batalla en la prova dels estils, en què s’ha mantingut tercera en bona part de la prova, tot i que s’ha vist obligada a remuntar en el crol per passar de la quarta a la segona posició. Belmonte ha completat els 400 metres amb un temps de 4:32.17 i s’ha quedat a un segon del rècord d’Espanya. La victòria ha estat per a l’hongaresa Katinka Hosszú (4:29.33), que no ha tingut rival, i el tercer graó del podi l’ha ocupat la canadenca Sydney Pickrem (4:32.88).

Belmonte marxa d’Hongria havent complert l’objectiu de guanyar una medalla d’or en un campionat del món i amb les dues de plata de propina. Un botí que amplien el palmarès de la millor nedadora catalana de la història.