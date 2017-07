Galicia acaba 21a en l’europeu de BTT

L’osonenca Clàudia Galicia va tenir una bona actuació en el seu debut en un campionat d’Europa de BTT i va finalitzar en la 21a posició. El seu resultat va igualar la millor posició aconseguida en aquesta dècada per una ciclista estatal en aquest campionat europeu. Clàudia Galicia va fer un temps d’1h38:01.05 en un circuit molt complicat i enfangat per culpa de la pluja que va caure la nit abans. L’osonenca va arribar a meta més de tretze minuts de la campiona, la ucraïnesa Iana Belomoina, que es va adaptar molt bé al circuit, i va dominar completament totes les rivals. La campiona va fer un temps d’1h24:35.06 i va superar per gairebé tres minuts i mig la segona classificada, la suïssa Linda Indergand. Clàudia Galicia va fer una bona sortida i va arribar a ser dotzena però en els darrers quilòmetres va patir una forta caiguda, i tot i que no es va fer gaire mal, sí que va perdre algunes places. Galicia es va mostrar contenta per la seva actuació en el seu debut.

En la prova sub-23 el banyolí Josep Duran va ocupar la vintena posició amb un temps d’1h18:58.83, a més de cinc minuts i mig del campió, l’italià Gioele Bertolini (1h13:16.09). Josep Duran es va mostrar satisfet per la posició i per haver superat una mala ratxa i haver recuperat sensacions.