El mundial es tanca amb dues plusmarques més

A més de la medalla de plata de Mireia Belmonte, la darrera jornada del mundial de natació va oferir vuit finals, alguna d’especialment lluïda i dos rècords del món. La tarda va començar, precisament, amb el primer, signat per la nord-americana Lilly King en la final de 50 metres braça, amb un temps de 29.40. Darrere seu entraven la russa Iúlia Efimova, que va escenificar una abraçada molt significativa amb King, i Katie Meili, totes dues amb marques inferiors als trenta segons. Tot seguit, en els 400 estils masculins, Chase Kalisz es va endur l’or amb autoritat, davant del local Verrastzo i del japonès Seto, que va prendre el bronze a l’anglès Litchfield en l’últim moment.

La següent prova va ser la dels 50 metres lliure femenins, que va dominar, com era d’esperar, Sarah Sojstrom, que després seria triada la millor nedadora del campionat. La sueca va superar l’holandesa Kromowidjojo en un final molt ajustat. Sojstrom, va signar aquesta vegada una marca de 23.69, dues centèsimes per sota de la plusmarca mundial que ella mateixa havia establert en la semifinal de dissabte. Tercera va ser Simone Manuel, dels Estats Units.

En els 50 metres esquena masculins, Camille Lacourt va aconseguir l’única medalla d’or per a la delegació francesa, guanyant una cursa molt comprimida, davant del japonès Koga i el nord-americà Grevers. Després es va disputar la final dels 400 estils femenins, en què Mireia Belmonte es va penjar la plata i l’hongaresa Katinka Hosszú, l’or, i la dels 1.500 lliure, que l’italià Paltrinieri va fer seva amb solvència, seguit de l’ucraïnès Romantxuk i l’australià Horton. El mundial es va tancar, definitivament, amb les proves per equip de 4x100 estils, guanyades totes dues per l’equip dels Estats Units. En la femenina, les nord-americanes van vèncer fent el segon rècord del món del dia (3:51.55), davant de Rússia i d’Austràlia. En la masculina, Caeleb Dressel va afegir una medalla d’or a la seva col·lecció, aquesta compartida amb Matt Grevers, Kevin Cordes i Nathan Adrian. El nedador de Florida, escollit el millor del campionat, ha irromput a Budapest amb només vint anys i s’ha consagrat amb set ors.