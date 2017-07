La voracitat de la boia

Quan els periodistes li van preguntar què li semblava formar part de l’equip ideal del mundial i haver estat distingida com la millor boia del torneig, els va respondre que s’havien confós, que s’equivocaven de persona. Fins que no va veure la llista amb les set jugadores escollides Paula Leitón (17 anys) no s’ho va creure. Era tot just després de la final en què la selecció espanyola es va penjar la medalla de plata després de perdre contra els Estats Units. D’aquesta manera, la terrassenca culminava un mundial rodó tant des del punt de vista personal com col·lectiu perquè el combinat espanyol, renovat, només va sucumbir contra el potencial nord-americà i es va tornar a penjar una medalla, un fet que se li havia resistit en els últims campionats.

Leitón era la més petita de la convocatòria, però una debutant en un gran esdeveniment. El 2015 es va estrenar en el mundial de Kazan i l’any passat va viure els primers Jocs Olímpics. Però sí que s’havia desplaçat a Budapest amb un plus de responsabilitat a la maleta a causa de la baixa de la boia titular i de referència mundial, Maica García. La missió era majúscula –cita de primer nivell, contra les millors jugadores del planeta i en la posició més compromesa– i el balanç ha estat increïble. “Va ser una sorpresa. No m’ho imaginava. M’he sentit molt bé durant tot el torneig. Em fa molta il·lusió haver rebut aquesta distinció i també suposa una responsabilitat. Mantenir-ho no serà fàcil”, reconeixia ahir la boia catalana.

L’actuació de la selecció espanyola també ha estat una sorpresa de portes enfora, segons la vallesana: “Ningú no s’ho esperava.” En la convocatòria de Miki Oca hi van coincidir joves jugadores nascudes el 2000 com Leitón i d’altres més experimentades, com ara Pili Peña (1986) o Laura Ester i Mati Ortiz (1990). Les diferents generacions s’han fusionat a la perfecció i el resultat els genera confiança per repetir els grans èxits del mundial de Barcelona i els Jocs de Londres en el futur. El pròxim repte de pes el viuran l’estiu que ve en l’europeu de Barcelona. “Hi ha un grup de jugadores que puja amb moltes ganes. Treballar amb una medalla de plata a la butxaca és més fàcil. Tenim bones sensacions per al futur”, explica Leitón.

La tensió del mundial i les “eternes” concentracions queden enrere, però la vallesana encara haurà d’esperar per fer vacances. Avui s’hauria hagut d’incorporar als entrenaments de les categories inferiors de la selecció espanyola, encara que gaudirà d’algun dia més de descans, però a l’horitzó té l’europeu juvenil de Novi Sad i el mundial júnior de Vólos. “En tinc moltes ganes. Són els campionats de la meva edat. Més responsabilitat? Quan saltes a l’aigua sempre en tens”, assegura.