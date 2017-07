Bateria ja no és blaugrana

El Barça va anunciar ahir la rescissió dels tres anys de contracte que tenia amb l’ala brasiler Bateria, que es desvincula del club, al qual va arribar l’estiu del 2014. El jugador, de només 26 anys, no ha pogut aportar tot el que s’esperava de la seva qualitat per culpa d’uns problemes crònics en un genoll que li han impedit tenir continuïtat, tot i els 62 gols que ha marcat. L’estiu passat va renovar per quatre temporades, però aquesta darrera les lesions i les recaigudes han estat constants i el brasiler no ha jugat 31 dels 40 partits de lliga. Feia un mes que s’estava negociant la rescissió.

La pretemporada