Belmonte no descansa i debuta a la copa del món

Després de protagonitzar a Budapest el millor mundial de la història d’una nedadora estatal gràcies a les tres medalles (or en els 200 papallona i plata en els 1.500 i 400 estils), Mireia Belmonte no té previst descansar. Demà debutarà en la primera prova de la copa del món de natació que tindrà lloc a Moscou durant dos dies. Tot seguit també participarà en les dues següents proves de la copa del món a Berlín (6-7 agost) i Eindhoven (11-12 agost). El circuit, ben dotat econòmicament, es completa amb cinc proves més. Aquesta competició, que es duu a terme en piscina curta, li servirà per preparar el final de temporada, en què tindrà per objectiu principal el campionat d’Europa de piscina curta a Copenhaguen.