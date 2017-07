El Barça prepara un nou ‘dream team’ per al 2018

El FC Barcelona Lassa ha fitxat per aquesta temporada l’eslovè Jure Dolenec, el francès Yanis Lenne i el cubà Alexi Borges. Els tres jugadors han arribat amb una missió molt concreta, substituir Kiril Lazarov, Joan Saubich i Jesper Noddesbo, però cap d’ells es pot considerar encara una gran figura internacional. La gran revolució de l’equip tindrà lloc l’estiu del 2018. El club s’ha assegurat incorporar tres dels millors jugadors del món en la seva posició: el central islandès Aron Pálmarsson (27 anys, Veszprém), el pivot nord-català Ludovic Fàbregas (21, Montpeller) i el porter danès Kevin Möller (28, Flensburg).

La precisió amb la qual actuen en la secció David Barrufet i Xavier Pascual és gairebé quirúrgica. Tot està pensat i no es deixa res a la improvisació. A causa de la impossibilitat d’aconseguir un traspàs per Fàbregas aquest mateix estiu, es va decidir portar Borges –arriba com a cedit pel Porto– per reforçar la posició de pivot per una temporada. En el cas de Pálmarsson la seva arribada coincidirà amb el final del contracte de Raúl Entrerríos, que encara que renovi ho farà amb 37 anys i ja no podrà dirigir el timó blaugrana en solitari com ha fet des que va marxar Karabatic. L’arribada del porter internacional danès Moller també coincidirà amb la fi del contracte de Ristovski, un porter solvent però que no té la presència física del danès (2,00 m).

El Barça, doncs, està construint a poc a poc però amb bona lletra un nou dream team que pugui sobretot plantar cara els altres grans d’Europa en la lluita per la lliga de campions, especialment el PSG, el Veszprém, el Kiel, el Vardar i el Kielce. A banda de l’arribada dels tres jugadors el club també té tots els altres jugadors importants amb contracte vigent. L’últim de renovar, per exemple, ha estat Wael Jallouz. Pascual disposarà una plantilla que combinarà experiència, joventut, talent ofensiu i duresa defensiva. En aquest sentit l’evolució aquesta propera temporada d’Andersson –quan es recuperi de la lesió al genoll–, Dika Mem, N’Guessan i dels nouvinguts Dolenec –millor lateral dret de la lliga francesa– i Lenne, internacional absolut amb França amb només vint anys, també permetrà comprovar quin pot ser el potencial autèntic del Barça a mitjà termini. A més, el club també es reservarà una opció per mantenir Borges a la plantilla si el pivot esclata en la seva posició.