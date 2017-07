El Catgas ja treballa

El Catgas Energia va començar a carregar les bateries ahir amb vista al curs vinent, en què intentarà tornar a classificar-se per la copa i el play-off pel títol i millorar el resultat final. En la primera presa de contacte va destacar la presència del brasiler Geverson Chaves Ximbinha i de l’argentí Sebastián Corso, dos dels set fitxatges que encara no han estat presentats oficialment, així com la resta de cares noves: Cristian, Juan Carlos Sánchez, Pol Pacheco, Iago Míguez i Ari Santos. També faran la pretemporada quatre joves del filial: el porter Arnau Manzano, els ales Aleix Besalduch i Marc Enric Elíes i el tanca Chechu.

Ahir, els jugadors van passar la pertinent revisió mèdica i a la tarda van tenir el primer contacte amb la pista després d’haver compartit un dinar de germanor amb directius i patrocinadors. El Catgas Energia s’exercitarà a Santa Coloma de Gramenet i a partir de la segona quinzena d’agost té programat sis partits amistosos contra equips de la primera divisió com el Saragossa, el Magna, el Peníscola i el Palma.