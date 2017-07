Es busca l’hereu de Bolt

Usain Bolt encara no ha fet les últimes llampegades, però ja se li busca substitut. El velocista jamaicà, la icona de l’atletisme en l’última dècada, farà les darreres gambades en el mundial de Londres. Dissabte vinent, després de la final de l’hectòmetre (22.45 h), se sabrà si deixa l’alta competició per la porta gran o cedeix abans d’hora el tron als molts velocistes que li volen agafar el relleu.

De fet, l’octocampió olímpic i onze vegades campió del món ja s’ha plantejat el mundial londinenc amb un programa més reduït del que és habitual i ha renunciat a competir en el doble hectòmetre, la seva distància preferida i que més s’adiu amb la seva manera de córrer. La renúncia en els 200 m privarà els aficionats d’un dels duels més esperats del campionat amb l’atleta sud-africà Wayde van Niekerk. El recordista mundial de 400 m (43.03) ha volgut ampliar horitzons i també participarà en els 200 m, intentant emular les gestes de Michael Johnson. Precisament, Van Niekerk (1992) és una de les estrelles més rutilants de les noves generacions i s’ha guanyat amb tot mereixement ser un dels nous referents de l’univers atlètic. De fet, el mateix Bolt l’ha assenyalat com un dels seus successors: “Està treballant molt bé i encara té marge de creixement. Ha demostrat que pot ocupar perfectament el meu lloc. Ha estat el gran dominador en els últims grans campionats i penso que si competís en els 800 m també ho faria bé.” Bolt i Van Niekerk són bons amics i, fins i tot, han compartit entrenaments a Jamaica. Tot i les seves bones prestacions en la volta a la pista, Van Niekerk no es cansa de repetir que no és la distància que més li agrada. “Tothom sap que la dels 400 m no és la meva prova preferida. Sé que és una mica boig, però gaudeixo més en les distàncies més curtes. Intento dir-me que haig de ser més positiu en els 400 m perquè és la prova que m’ha col·locat a l’elit.” El corredor sud-africà continua sent l’únic atleta que ha trencat les tres grans barreres en les proves de velocitat: els 10 segons en 100 m (9.94), els 20 en 200 (19.84) i els 44 en els 400 (43.03). El nord-americà Michael Johnson, l’atleta que el va precedir en la taula de rècords, ja es va referir a Van Niekerk com un dels nous referents, encara bocabadat després de la seva exhibició en els Jocs de Rio. “Bolt es retirarà aviat, així que ell podria ser la següent estrella d’aquest esport.”

Més candidats