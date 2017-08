Cent per cent Usain Bolt

Enmig d’una espectacular posada en escena, digna d’un protagonista com ell, Usain Bolt va parlar ahir en una roda de premsa a Londres. Pocs dies abans que comenci el mundial d’atletisme a la capital britànica, la darrera competició en què participarà, tocava escoltar la veu del jamaicà. “Em sembla molt bé ser jo el que decideix quan em retiro i que no sigui la competició la que em retiri a mi. Vol dir que estic satisfet amb el que he fet”, va etzibar, confirmant el seu adeu. Sobre les seves possibilitats d’èxit, no va dubtar a assegurar que hi confia “al cent per cent”. Bolt, que participarà en la prova de 100 metres –dissabte, a partir de les 22.45 h– i en el relleu 4x100, va dir, en aquest sentit, que “si no esperés fer un bon paper a Londres no competiria”, i que sempre troba noves motivacions perquè adora la competició. “Tothom que em coneix ho sap i cada temporada busco motivació. Penso en el meu llegat i en com vull que se’m recordi”, hi va afegir.

L’home que té el rècord mundial dels 100 metres (9.58) i els 200 metres (19.19) va assegurar que se sent còmode amb l’etiqueta de llegenda i, en repassar la seva brillant trajectòria de 147 victòries des de l’any 2002, va destacar la carrera de 200 metres llisos dels Jocs de Pequín, el 2008. “Mai vaig creure que ho aconseguiria, però vaig poder complir el meu somni de convertir-me en campió olímpic de 200 metres. Estava tan content que no sabia ni com celebrar-ho”, va manifestar. L’altre gran moment que va voler rememorar amb especial afecte va ser el primer cop que va córrer representant el seu país, Jamaica. “Tenia 13 o 14 anys i estava superemocionat. Sobretot per viatjar, perquè abans no havia tingut l’oportunitat de fer-ho gaire”, va revelar.

Sense dissimular el seu caràcter obert i divertit, Usain Bolt va tornar a deixar anar que voldria canviar el tartan de les pistes per la gespa dels estadis. “M’agradaria jugar a futbol, sí. Estic esperant una trucada de José Mourinho. Qui sap, potser arribarà l’últim dia”, va fer broma. En l’acte, organitzat per la marca de roba que vesteix l’estrella jamaicana, es va projectar un vídeo on diferents personatges públics, com ara la model Cara Delevingne i l’actor Samuel L. Jackson, desitjaven sort a Bolt en la que serà la seva última carrera. A les imatges també hi apareixia un emotiu missatge dels seus pares, que, finalment, li van lliurar les sabatilles amb què correrà per última vegada. “Els meus pares sempre m’han motivat molt, des que era un nen em van empènyer a donar el millor de mi”, va sentenciar l’atleta.