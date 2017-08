Comença el cicle Catarain

El Bordils 2017/18 va arrencar ahir amb la primera sessió al Blanc i Verd, marcada pel relleu a la banqueta després del fitxatge de Pau Campos, tècnic de l’equip les darreres vuit temporades –inclòs l’ascens i les quatre permanències– i ara al CSM Bucarest. Sergi Catarain (Palafrugell, 1980) és el nou patró d’un grup que ha perdut quatre peces respecte del curs passat i que afronta el repte de mantenir-se, amb la seva característica idiosincràtica de ser un club amateur en tots els seus estaments en un poble de 1.700 habitants; en una categoria cada curs amb més pressupost en les diferents plantilles. Mario Martínez, arribat l’estiu passat de la Roca, Enric Pedraza, Oriol Masmiquel i Dalmau Huix –fitxat pel Torrelavega, que juga a plata i que visita Bordils el 18 de novembre– deixen el lloc a jugadors del Bordils B, l’única font de capital humà de la qual es nodreix la plantilla del conjunt de Cata, que conserva el cos tècnic de Pau Campos la temporada passada.

David Mach i Adrià Batlle (porters), Xavi Montero (extrem), Carl Bogo (lateral), Ferran Oliver (lateral o extrem dret) i Ferran Pou (defensor central i pivot) són les peces de l’equip de Carles Ramonet, que comença la setmana que ve els entrenaments del seu segon curs a la 1a estatal tot i el descens esportiu de l’any del debut; que treballen des d’ahir amb el primer equip. Del curs passat es mantenen, amb fitxa del primer equip, Jordi González i Joan Comas (porters), Marc Prat i Ignasi Moreno (extrems esquerres), David Masó i Arnau Palahí (laterals esquerres), Sergi Mach i Xicu Reixach (centrals), Gerard Farrarons, Marc Combis i Pep Reixach (extrems drets), Joan Vilanova, Oriol Márquez i Jairo Montes (pivots).

“La prioritat màxima és que juguin molt” va dir Sergi Catarain, que afronta el repte després de quatre temporades entrenant el garbí però amb una àmplia experiència com a porter a l’Asobal i a la mateixa categoria en la qual debutarà, el dia del seu 37è aniversari a Alacant contra l’Agustinos (9 de setembre). “Són 30 jornades i 60 punts, i els lluitarem tots”, va dir el tècnic blanc-i-verd el dia que es va publicar el calendari de la lliga.

Catarain vol mantenir el mateix estil de joc del Bordils, conscient del dèficit de quilos que tindrà amb els equips rivals. Per això, vol apostar per l’estudi previ dels altres equips: “Sempre ha estat un factor important i, ara mateix, en l’estudi del rival és on hi ha les petites diferències. Sí que m’ha sorprès que des de la federació obliguin els equips locals a publicar els vídeos del partit. Em sorprèn, però em facilita la feina de categories més baixes de buscar, demanar favors... Això, en Ferri [Lluís Ferrer, l’assistent] ho fa molt bé i, si algú ho fa com nosaltres, pot saber al detall com juguem nosaltres. Haurem de ser vius, donar el mínim d’informació possible.” Pel nou tècnic, la clau serà mantenir la unió del grup dins i fora la pista, com s’ha pogut comprovar els darrers anys amb els vídeos previs a la copa o partits importants: “Hem de tenir en compte que som un grup de persones i que, per nosaltres, l’handbol no deixa de ser un hobby i, com més a gust estigui la gent fent-ho, millor rendirem. I com més coses de grup, públiques o no, perquè alguna dia podem anar en caiac o sortir en bici; tot el que sigui riure i fer aquestes activitats són exageradament bones. I, això, és el que ha fet tirar endavant el Bordils, aquesta unió.”