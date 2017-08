Cauen en els setzens

La mataronina Amaranta Fernández i la madrilenya Elsa Baquerizo van ser eliminades en els setzens de final del mundial que s’està disputant a Viena. En el primer partit del quadre final van ser derrotades per 2-0 (21-16 i 21-18) per les nord-americanes Sara Hughes i Kelly Claes. Després d’haver superat la fase de grups Amaranta Fernández i Elsa Baquerizo no van poder evitar l’eliminació contra les onzenes del rànquing mundial, que van ser superiors.

La parella que van formar la catalana i la madrilenya en aquest mundial no és habitual ja que Baquerizo juga normalment amb l’alacantina Liliana Fernández, que no va poder anar al mundial perquè està en la recta final de l’embaràs.

En el primer set les nord-americanes van ser superiors amb avantatges de sis i set punts i només al final la catalana i la madrilenya van reduir la diferència. El segon set va ser més anivellat i en el tram final Amaranta Fernández i Elsa Baquerizo es van situar a un sol punt, 17-16, però no van poder capgirar el set.