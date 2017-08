No pensen en res més que no sigui guanyar títols

Arrenca avui el segon projecte d’Andreu Plaza a la banqueta del FC Barcelona, en espera que es confirmin, amb títols, les bones sensacions que va oferir el curs passat. No hi hauria excuses per a un altre any en blanc, després de tres temporades sense res a celebrar. Per ajudar a aconseguir-ho, després de les sortides de Quintela, Rómulo i Bateria, han arribat tres futbolistes que, ben segur, milloraran la qualitat de la plantilla blaugrana: Mario Rivillos, Esquerdinha i Leo Santana. “Al Barça només val ser campió, no pots pensar en res més”, deia Santana dimarts passat, en l’acte de presentació de tots tres. “Vestir la samarreta blaugrana és un orgull”, comentava Esquerdinha, mentre que Rivillos es comprometia a “lluitar per guanyar totes les competicions”. Ahir van tenir l’oportunitat de saludar per primera vegada els seus nous companys abans de fer les rutinàries proves mèdiques. A la ciutat esportiva de Sant Joan Despí van trobar dotze jugadors més del primer equip, a més de dos del filial, Miquel Feixas i Xavi Cols.

“La plantilla ha fet un salt de qualitat amb l’arribada de tres jugadors molt bons i amb experiència”, assegurava després Roger Serrano als mitjans del club. Com ell, Sergio Lozano es mostrava il·lusionat amb el començament de la nova temporada i, sobretot, amb el retorn del seu equip a la màxima competició continental. En aquest sentit, Lozano reconeixia que el gran objectiu de la temporada és la UEFA Futsal Cup. Per la seva banda, el mànager esportiu de la secció, Txus Lahoz, parlava de “salt de qualitat” i del “repte de tornar a la UEFA Futsal Cup”. Avui, abans del primer entrenament de la pretemporada, compareixeran davant els mitjans de comunicació el tècnic, Andreu Plaza, i els tres nous fitxatges.