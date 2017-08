Menys rivals per a Bolt

La baixa de De Grasse també pot afavorir el doblet (200 i 400 m) a Wayde van Niekerk

L’Estadi Olímpic de Londres torna a obrir les portes als astres de l’atletisme per tributar l’últim adeu al gran referent del tartan en una dècada prodigiosa, el jamaicà Usain Bolt. El velocista caribeny, elevat a la categoria de llegenda de l’esport per mèrits propis, ha acaparat els focus durant dos lustres i ho tornarà a fer en el mundial de la capital londinenca, tot i que ha reduït el repertori –ha renunciat als 200 m i només competirà en els 100 m i el relleu de 4x100 m– i és lluny de les seves millors prestacions.

Bolt entrarà en escena avui mateix en les eliminatòries de l’hectòmetre (21.20 h) sabent que tindrà un rival menys de consideració. Ahir es va fer pública la baixa per una lesió als isquiotibials del canadenc Andre de Grasse (1994), que tot i la joventut ja va tastar el podi en el mundial de Pequín el 2015 (bronze en els 100 m) i els Jocs de Rio el 2016 (bronze en els 100 m i plata en els 200 m). “Els 100 metres de Londres eren per a mi l’objectiu prioritari de tota la temporada. Estic en el millor moment de forma de la meva vida i estava desitjant enfrontar-me als millors del món”, es lamentava el velocista canadenc a través d’un comunicat. De Grasse es va lesionar dilluns quan estava entrenant sortides a l’estadi Mile End de Londres, segons va dir el seu representant, Paul Doyle. L’atleta es va sotmetre a un tractament d’ultrasons i dimecres va viatjar a Munic per fer altres consultes mèdiques, però finalment se li va recomanar que no competís en el mundial. “Perdre aquesta oportunitat era inimaginable, però és la realitat i haig d’afrontar-la. Em sap greu deixar escapar aquesta ocasió, però soc jove i tornaré més fort que mai”, hi afegeix el velocista canadenc. De Grasse encara no havia baixat dels 10 segons aquesta temporada, però en la Lliga del Diamant d’Estocolm va acreditar uns espectaculars 9.69 amb vent excessiu (4,8 m/s) perquè la marca es pogués homologar. Bolt i De Grasse van exhibir bona sintonia durant els Jocs de Rio, com es pot veure en la imatge que il·lustra aquesta plana amb tots dos atletes somrient en el moment de traspassar la línia d’arribada en les semifinals del doble hectòmetre (19.78 i 19.80). Aquest curs, però, la relació s’havia refredat i l’entorn del velocista canadenc va acusar Bolt de vetar la seva participació en la Lliga del Diamant de Montecarlo. Sigui com vulgui, el medallista de bronze en els 100 m dels Jocs de Rio es perdrà el comiat del llampec de Trelawny i s’haurà d’esperar a les pròximes grans cites si és un dels dignes successors del velocista més gran de la història.

Altres candidats