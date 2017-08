El derbi català masculí es reviurà el 4 de desembre

El Tarragona Sant Pere i Sant Pau 2018 i el Barça reviuran el 4 de desembre un derbi català que no es disputava des del curs 2010/11. L’estiu de 2011 tots dos equips van renunciar a la màxima divisió per qüestions econòmiques de diversa índole i van començar una travessia pel desert. Els tarragonins han tornat enguany a la màxima categoria després d’haver renunciat anteriorment a dos ascensos en categories intermèdies per cautela econòmica i els blaugrana viuran el seu segon curs consecutiu d’aquesta etapa austera però alhora brillant després de salvar-se sense angúnies la temporada passada.

El Barça començarà la lliga a la pista de l’Illa Grau de Castelló el 7 d’octubre i el Tarragona debutarà a casa contra el Mediterrani de Castelló. La lliga la formen dotze equips i s’acabarà el 24 de març. La resta de participants són l’Urbia Voley Palma, el vigent campió amb un nom diferent, el Terol, l’Unicaja Almeria, el Rio Duero, l’Ushuaia Ibiza, el Textil Santanderina, el Melilla i el Vecindario. El Barça pretén fer un salt qualitatiu i s’ha reforçat amb el central sabadellenc Marc Altayó (Terol) i amb el receptor atacant francès de 24 anys i 2,04 m Guillaume De Betta (CAC), amb experiència en la lliga francesa. Altayó té 31 anys i torna a Catalunya després de jugar quatre temporades en el CAI Terol, un dels capdavanters de la superlliga, amb el qual ha guanyat cinc títols. Es va formar al CN Sabadell i ha estat més de 80 cops internacional. Alhora, el club busca un altre atacant, sigui receptor o oposat, per tancar la plantilla, en la qual també hi haurà la base del grup que aquest curs ha aconseguit la permanència de manera brillant amb un setè lloc. També s’incorpora al grup el central de 21 anys del Llars Mundet Alfred Argilés.

El Tarragona SPiSP 2018 lluitarà per evitar el descens amb la base de l’equip amb què va pujar. Es tracta d’un grup molt jove que aplega als millors jugadors joves catalans, tàctica que el club ja va utilitzar el 1996 quan va debutar en la superlliga amb jugadors júnior ara ja retirats que més tard es van consagrar en el voleibol estatal com els internacionals Gustavo Saucedo, Jordi Gens i Àlex Vadnov. El tècnic és Vlado Stevovski i el seu segon és el seu germà Aleksandar. Els dos internacionals macedonis van ser jugadors del club durant més d’una dècada i s’han establert a la zona de Tarragona.