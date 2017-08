Kirui i Chelimo triomfen a la torre de Londres

En dues maratons descafeïnades per l’absència de molts primeres espases, més interessats en els importants premis econòmics de les proves comercials, Geoffrey Kipkorir Kirui va recuperar el tron masculí per a l’atletisme kenyà, mentre que Rose Chelimo, ara amb la samarreta de Bahrain, va impedir que la seva excompatriota Edna Kiplagat conquerís la seva tercera corona.

Kirui i l’etíop Tamirat Tola, l’atleta amb millor marca dels participants (2h04:11 a Dubai), van mantenir un interessant duel en la segona meitat de la prova. Dos parcials molt exigents entre el quilòmetre 25 (14:45) i el 35 (14:43) els van deixar sense rivals. Tola es va escapar durant uns metres, però Kirui es va recuperar i ja va passar destacat en el quilòmetre 40 amb el corredor etíop visiblement tocat. Amb tot, es van mantenir les posicions fins al final i va completar el podi el tanzà Alphonse Felix Simbu. El triomf de Kirui (2h08:27) va recuperar el ceptre per a Kenya després dels triomfs de l’ugandès Stephen Kiprotich a Moscou 2013 i l’eritreu Ghirmay Ghebreslassie a Pequín 2015. El lleidatà Ayad Lamdassem, que s’havia preparat a consciència a Iframe (Marroc) i volia brillar a la ciutat on ha acreditat els seus millors registres de la distància (2h09:28 el 2012 i 2h12:30 el 2017), va acabar abandonant poc després del quilòmetre 30. Al deixeble d’Antonio Cánovas se’l va veure en el grup capdavanter en els primers quilòmetres i va cobrir la meitat de la prova en 1h05:29, en la 29a posició. Lamdassem, però, no va poder mantenir el ritme i va optar per la retirada.

Triplet frustrat

En la marató femenina, tot semblava resolt al pas pel quilòmetre 40 amb Edna Kiplagat, de 37 anys, camí del seu tercer títol mundial (Daegu 2011 i Moscou 2013), però Rose Chelimo va reaccionar en el tram final i la va avançar a tota velocitat per frustrar un triplet sense precedents i vèncer amb 2h27:11. La corredora de Sant Vicenç de Castellet Marisa Casanueva va tenir problemes físics des del primer moment i amb prou feines va poder arribar a meta en 78a i última posició amb un registre de 3h05:03.

Romeo, valent