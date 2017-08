Belmonte segueix pujant als podis

Mireia Belmonte va tornar a pujar al podi en l’inici de la copa del món de piscina curta de Berlín en finalitzar en la segona posició dels 400 m estils. En el recent mundial de Budapest, que es va fer a final de juliol, la badalonina va pujar tres cops al podi per recollir tres medalles –un or i dues plates–, i aquesta mateixa setmana en la copa del món que es va fer a Moscou hi va pujar tres cops més, una en cada esglaó.

A la capital alemanya Mireia Belmonte va disputar els 400 m estils en la primera jornada i va finalitzar en la mateixa plaça que en el mundial, la segona, i darrere de la mateixa nedadora, l’hongaresa Katinka Hosszú. Belmonte va fer una marca de 4:22.55 i només va ser superada per l’hongaresa, que va aconseguir la victòria amb 4:19.82, que va ser un nou rècord de la competició. La tercera posició va ser per a l’australiana Blair Evans, amb 4:29.56. En la jornada d’avui Mireia Belmonte disputarà la prova dels 400 m lliure amb què tancarà la seva participació en la copa del món de piscina curta de Berlín.

Una de les destacades de la primera jornada va ser la sueca Sarah Sjöstrom, que va guanyar dos títols mundials a Budapest, i es va imposar en dues proves en la copa del món de Berlín, els 50 m papallona i els 200 m lliure. La sueca va guanyar els 50 papallona amb un registre de 24.57, davant de l’holandesa Ranomi Kromowidjojo (24.95), mentre que en els 200 m lliure va fer un temps d’1:51.56 i va quedar davant de la italiana Federica Pellegrini (1:52.05), que havia estat la campiona mundial en aquesta distància però en piscina llarga a la capital hongaresa fa unes setmanes.

En aquesta copa del món de Berlín també va destacar el rus Vladímir Morozov, que va guanyar els 100 m lliure amb un registre de 45.23 que va significar un nou rècord del campionat. L’italià Gabriele Detti va guanyar els 1.500 m lliure amb 14:18.33, mentre que el sud-africà Chad Le Clos va ser el millor en els 50 m papallona amb 22.32.