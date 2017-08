Nadal és a tres triomfs de tornar a ser el número 1

El trajecte del mataroní Albert Ramos en el Masters 1.000 de Mont-real va ser fugaç. El català, 23è de l’ATP, va perdre ahir per un doble 6-3 en el seu debut contra l’holandès Robin Haase (52è), que no va cedir ni un cop del seu servei, Per contra, Ramos va cedir el seu en tres ocasions i no va tenir arguments per capgirar la dinàmica del partit. L’australià Nick Kyrgios, per la seva banda, va tenir un debut abassegador i es va desfer del serbi Vicktor Troicki per 6-1 i 6-2 en tan sols 50 minuts.

En el torneig femení de Toronto, que també es juga aquesta setmana, la belga Kirsten Flipkens va superar ahir el primer partit contra la tennista croata Ana Konjuh i serà la rival de Garbiñe Muguruza (4), que debutarà directament en la segona eliminatòria.