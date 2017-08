Kipyegon marca territori

La jove campiona olímpica kenyana de 1.500 m Faith Chepngetich Kipyegon va ampliar el seu palmarès amb un títol mundial a Londres i va marcar territori en la distància davant l’assalt de la sud-africana Caster Semenya, que tot i l’acceleració en l’última recta es va haver de conformar amb el tercer lloc. La gran esperança local, la britànica Laura Muir, va marcar el ritme de la prova fins als 800 m (2:17.11). El temps de pas era prou còmode pels interessos de Semenya, la gran favorita en els 800 m, però aleshores va aparèixer en escena la líder de l’any, l’holandesa Sifan Hassan. La migfondista dels Països Baixos va fer un atac progressiu en l’última volta i mitja. Kipyegon va resistir i en la recta final va prendre la iniciativa per vèncer amb 4:02.59. Hassan va pagar l’esforç i en els últims metres no va poder evitar que la superessin fins a quatre rivals, la nord-americana Jennifer Simpson, Semenya i la britànica Muir. La gran decepció de la prova va ser l’etíop Genzebe Dibaba, que en cap moment va aparèixer en les posicions capdavanteres i va acabar enfonsada en la dotzena i última posició.

En l’altra final del dia, l’atletisme jamaicà per fi va poder cantar victòria després de dues jornades marcades per les decepcions en la velocitat. Un altre campió olímpic, Omar McLeod, va complir els pronòstics en els 110 m tanques. El jamaicà, l’únic que aquest curs havia pogut trencar la barrera dels 13 segons (12.90), va fer una bona sortida i va mantenir el lideratge (13.04) per davant del rus Serguei Xubenkov, que corria com a atleta neutral (13.14). L’hongarès Balázs Baji va completar el podi i l’hispanocubà Orlando Ortega no va poder passar del setè lloc. “Estic cabrejat. Esperava molt més de mi”, va expressar el subcampió olímpic.