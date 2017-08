Fifa debuta en el 5.000 m en la sèrie de Farah

El català Ilias Fifa lluitarà per accedir a la final dels 5.000 m però no serà gens fàcil. La seva sèrie serà la primera en la que hi ha vint-i-dos corredors. Tots buscaran les cinc primeres posicions que classifiquen directament per la final o els cinc millors temps entre els no classificats de les dues sèries. Ilias Fifa, que es presenta amb una marca de 13:17.39, tindrà com a rival al britànic Mo Farah, guanyador del 5.000 m en els tres últims mundials, que arriba amb la quarta marca de l’any (13:00.70) i que a Londres acaba de guanyar els 10.000 m. També hi serà l’etíop Muktar Edris que s el líder mundial de l’any i ha baixat dels tretze minuts (12:55.23). En aquesta primera sèrie dotze atletes han fet millor marca que el català aquesta temporada, però Fifa és el que té la cinquena millor marca personal.

