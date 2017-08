El títol de perxa se li torna a escapar a Lavillenie

No hi ha manera que Renaud Lavillenie guanyi un títol mundial de perxa. La medalla d’or es va tornar a escapar de l’abast del francès que va finalitzar en la tercera posició a Londres. Lavillenie ha pujat de manera consecutiva al podi dels cinc darrers mundials, però no té cap títol i acumula una medalla de plata i quatre de bronze, amb la d’aquest any. La victòria va ser pel nord-americà Sam Kendricks que es va imposar amb 5,95 m i va demostrar per què és el líder mundial de l’any. La segona plaça va ser pel polonès Piotr Lisek amb la mateixa marca que Lavillenie, 5,89 m, però la va aconseguir en el primer intent. El saltador francès va començar a tenir problemes en el 5,82 m, va fer un nul i va passar a l’alçada superior que era el 5,89 m, perquè el nord-americà ja l’havia superat a la primera. Ell la va passar en l’últim i agònic intent ja que si hagués fallat no hagués pujat al podi. En el 5,95 m el francès i el nord-americà es van jugar el títol. Kendricks va superar l’alçada en el tercer intent, mentre que Lavillenie, que saltava després, va passar del tercer intent i va intentar saltar el 6,01 m, però va fallar en l’únic intent que li quedava i va finalitzar tercer.