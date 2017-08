Pensant en el doblet

La vilanovina Estela Garcia no va poder accedir a les semifinals dels 200 m i va quedar fora de competició en la primera eliminatòria. La velocista catalana va ser cinquena en la tercera de les set sèries amb una marca de 23.78, molt allunyada dels seus resultats d’aquest any i de la seva marca (23.13). La victòria en la seva sèrie va ser per a la nord-americana Deajah Stevens amb 22.90, i la segona posició va ser la búlgara Ivet Lalova-Collio (23.08) i la tercera, que tancava les places directes, va ser per a la jamaicana Sashalee Forbes amb 23.26. La vilanovina tampoc va tenir possibilitats d’ocupar una de les tres places per temps perquè després de només dues sèries hauria d’haver baixat de 23.38, que al final va ser la marca amb què es van classificar. Després de la prova Estela Garcia va explicar que feia força fred i que havia notat molt de vent en el revolt i que no s’explicava que li havia passat. No va voler justificar-se parlant del constipat que ha tingut els darrers dies. La millor marca de les participants va ser per a l’holandesa Dafne Schippers, la campiona del 2015, amb 22.63. La líder mundial d’aquest any i campiona en els 100 m, la nord-americana Tori Bowie, no va sortir.