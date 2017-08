Coe diu que Barcelona seria una bona seu el 2023

El president de la IAAF, el britànic Sebastian Coe, va afirmar en una trobada amb periodistes espanyols que Barcelona seria una bona seu del mundial del 2023. “Espanya ha estat la seu de mundials de tots els nivells, a l’aire lliure, sota sostre, en campionats juvenils... vostès saben com organitzar-ho, sens dubte Barcelona seria una bona seu”, va dir als periodistes estatals. Sebastian Coe també va parlar de la retirada d’Usain Bolt i va afirmar que continuarà vinculat a l’atletisme, que no se’n va del tot. Per acabar, va fer una valoració dels mundials de Londres i va dir que és el campionat “més gran i més important que hi ha hagut mai”.