Mor Fausto Altamirano

Dol en el món del voleibol per la tràgica mort de Fausto Altamirano, que va ser jugador, entre d’altres, del FC Barcelona i el Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. Un desgraciat accident a la muntanya va posar fi a la vida d’aquest jove esportista, de 27 anys, al Nepal, on es trobava fent un voluntariat amb una ONG. Altamirano, nascut a Mallorca, va arribar a Catalunya per formar part del programa de tecnificació GET Blume i va disputar tres temporades amb el juvenil del Barça abans d’arribar al primer equip blaugrana, amb el qual va arribar jugar a la màxima competició estatal, la superlliga. Després, va vestir la samarreta del Sant Pere i Sant Pau abans de marxar a Sevilla, on disputaria dues temporades amb el Cajasol Juvasa. Va tornar a Catalunya per jugar amb el Sant Martí, de primera estatal, i es va retirar de les pistes l’any passat, també en aquesta categoria, amb el Vall d’Hebron. El que no va abandonar mai va ser el vòlei platja, una disciplina de la qual va arribar a ser subcampió d’Espanya sub-18, l’any 2006.