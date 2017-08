Mechaal controla el ‘tempo’

Adel Mechaal no va fallar ahir en la seva estrena en el mundial de Londres. L’atleta palamosí es va classificar per a les semifinals dels 1.500 metres lliures amb una carrera en què va anar de menys a més per acabar en la sisena plaça, que li donava l’accés directe a la següent fase. En la sèrie més ràpida de les tres que es van disputar a l’estadi olímpic de la capital britànica –l’australià Mathews va guanyar amb un temps de 3:38.19–, Mechaal es va mantenir a l’ombra fins als darrers 500 metres, en què, valent, va saltar gairebé fins al tercer carril de la pista per obrir-se un forat i situar-se a la part capdavantera. El migfondista palamosí va tenir la determinació per trobar el moment idoni per deixar-se veure i la sang freda per calcular la seva posició a la recta final. El sisè lloc el classificava directament per a la semifinal de demà (21.10 h, TDP). Que la velocitat de la tercera sèrie fos tan alta, però, va perjudicar el català Marc Alcalà. L’atleta de Gavà va córrer amb molta valentia i desimboltura la segona sèrie, però va perdre pistonada en els darrers 300 metres. Tot i comandar la cursa gairebé fins al final, li van faltar forces a Alcalà, que va acabar en la desena plaça (3:43.28), lluny dels temps de repesca. “No m’he trobat gaire bé durant la cursa, però les forces m’han fallat al final. Ha estat una pena”, va dir, decebut, el gavanenc, que, tot i això, es va mostrar satisfet per haver debutat en un mundial.

En una sèrie amb diverses atletes amb marques inferiors als 2 minuts i amb un ritme d’entrada excessivament lent, Esther Guerrero (2:00.77) va jugar les seves cartes, però no va ser suficient per guanyar-se el bitllet per a les semifinals. Amb algunes dificultats, va progressar fins al primer lloc abans del toc de campana i va cobrir el pas pels 400 m en 1:01.09. En la contrarecta no va poder evitar que la superessin les atletes amb més nivell i va arribar a la línia de meta en cinquè lloc, amb 2:02.22. “Quan vaig veure la sèrie que m’havia tocat ja sabia que seria molt difícil. Tenia dues opcions: o quedar-me darrere seu i esperar que em portessin o prendre la iniciativa per intentar aconseguir una millor marca. He fet el que m’ha sortit del cor, però en els 800 m també hi influeix el factor sort. Hi arribava bé i estic molt satisfeta de la temporada que he fet”, va sentenciar. El sisè i últim temps de repesca per accedir a les semifinals va ser de 2:01.76.