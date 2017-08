Taylor, triplet de títols

El rècord de Jonathan Edwards (18,34 m) continua resistint-se, però el nord-americà Christian Taylor ja pot presumir d’haver assolit tres títols mundials de l’especialitat (Daegu 2011, Pequín 2015 i Londres 2017), un més que l’elegant plusmarquista britànic. Edwards havia vençut a Göteborg 1995, on va acreditar el seu espectacular rècord, i a Edmonton 2001. Taylor va poder cantar victòria, però abans va haver de superar el seu compatriota Will Claye, que no li va posar gens fàcil. De fet, l’actual campió nord-americà va prendre el lideratge en la primera tanda de salts (17,53 m) i va completar un concurs més regular. Taylor va respondre en el segon intent (17,57 m) i va refermar la posició preferent en el següent (17,68 m), resistint un nou atac del seu compatriota (17,63 m). El portuguès Nelson Évora (17,19 m) va completar el podi i el castellonenc Pablo Torrijos (16,60 m) va ocupar el desè lloc.