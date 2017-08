Guliyev fa saltar la banca

Guliyev és el primer atleta de raça blanca que guanya el títol de 200 m des del 2001

Ni doblet de Wayde Van Niekerk, ni gesta de l’irreductible Isaac Makwala. El nou campió mundial del doble hectòmetre és Ramil Guliyev, un velocista turc nascut a l’Azerbaidjan, que va arribar als metres finals amb més força que ningú i li va pispar el triomf a Van Niekerk per 2 centèsimes de diferència (20.09 i 20.11). Una final de 200 m atípica, sense presència jamaicana des del 2003, va tenir un desenllaç sorprenent, amb el triomf d’un atleta de raça blanca per primer cop després del controvertit grec Konstantinos Kenteris, que havia guanyat el títol a Edmonton 2001.

Totes les mirades estaven posades pel carrer 3, amb el sud-africà Van Niekerk, que aspirava al doblet en 200 i 400 m, i el sis, amb l’imparable Makwala, que a més de ser el líder de l’any (19.77) havia ofert tota una exhibició en la jornada de dimecres corrent en 20.20 en solitari i sota la pluja després de ser requalificat per la IAAF per l’afer de la gastroenteritis. Makwala, ansiós per no haver pogut disputar la final de 400 m, va sortir com un coet i va ser el més ràpid en els 100 metres de corba. El velocista de Botswana, però, va anar cedint terreny a marxes forçades i Van Niekerk es va col·locar primer. El sud-africà tenia la glòria a tocar, però en el darrer tram es va crispar i Guliyev, més sencer, es va emportar el títol. La tercera plaça, a només una mil·lèsima de Van Niekerk va ser per a l’atleta de Trinitat i Tobago Jereem Richards, mentre que Makwala s’enfonsava fins al sisè lloc.

Van Niekerk, que havia tingut molts problemes en les semifinals, va donar per bo el subcampionat. Mentrestant, Michael Johnson podrà vantar-se de ser encara l’únic velocista d’haver signat el doblet en 200 m i 400 m en un campionat del món. Una gesta que va assolir a Göteborg 1995, amb dos registre de gran nivell (19.79 i 43.49). L’Exprés de Waco, conegut pel seu estil de córrer tant poc ortodox com efectiu, repetiria la gesta en els Jocs Olímpics d’Atlanta 1996 (19.32 i 43.49). El mèrit de Johnson, a més, és que per assolir el seu doble objectiu va haver de córrer quatre curses en totes dues distàncies, quan a Londres n’hi havia prou en tres.

En les semifinals de 200 m femenins, Dafne Schippers va presentar la candidatura per revalidar el títol de Pequín. L’holandesa voladora va vèncer la primera sèrie amb molta solvència (22.49 deixant-se anar en els últims metres) i avui intentarà rematar la feina en la gran final (22.50 h). Les seves grans rivals seran la velocista de Bahames Shaunae Miller-Uibo (22.49), ja recuperada de l’espectacular punxada en els 400 m, i l’atleta de Costa d’Ivori Marie-Josée Ta Lou (22.50). La gran absent serà la flamant campiona del món de l’hectòmetre, la nord-americana Tori Bowie, que dimarts ja no va prendre la sortida en les eliminatòries, encara amb el maluc esquerre masegat a conseqüència de l’impacte contra el tartan en la seva espectacular arribada a meta. Bowie, que ja es prepara per al relleu, també hauria estat una rival de consideració perquè és la líder de l’any en la distància amb 21.77.

Abans de la final del doble hectòmetre, s’havia disputat la dels 400 m tanques femenins, on també hi va haver sorpresa. La defensora del títol i líder de l’any Dalilah Muhammad (52.64) va cedir el tron a la seva compatriota Kori Carter, que des del carrer 9 i sense referències va ser la més ràpida a la volta a la pista amb obstacles, amb un registre de 53.07. Muhammad va perdre força en el tram final (53.50), però va conservar el subcampionat per davant de la jamaicana Ristananna Tracey (53.74).