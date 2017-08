L’últim relleu de Bolt

Usain Bolt ja s’ha ofert al màxim mandatari de la Federació Internacional d’Atletisme (IAAF), Sebastian Coe, per al que faci falta un cop hagi penjat les sabatilles de claus. Abans, però, la icona de l’última dècada, llegenda viva de l’esport, farà el seu últim servei sobre el tartan en el relleu de 4x100 m. L’ocàs del millor velocista de la història deixa l’especialitat amb moltes incerteses. Els seus successors a Londres no semblen cridats a allargar gaire més la seva hegemonia. El campió de 100 m, Justin Gatlin, perquè ja té 35 anys, i el vencedor del doble hectòmetre, el turc Ramil Guliyev, perquè va aprofitar-se de la davallada física dels dos grans favorits, Wayde Van Niekerk i Isaac Makwala. En tot cas, sigui per les temperatures més aviat fresques, per la ressaca postolímpica o perquè s’han endurit les mesures contra el dopatge –una qüestió que va ofendre el mateix Bolt quan se li va preguntar– la realitat és que les marques del mundial de Londres estan sent més aviat discretes.

El temps dirà quins són els pura sang del futur, però avui toca el relleu de 4x100 m i l’oportunitat de veure en acció per última vegada el llampec de Trelawny. El quartet jamaicà no només ha guanyat les quatre últimes edicions del mundial, a més de les dues cites olímpiques, sinó que ho ha fet amb un marge prou considerable respecte als seus rivals. A Londres, però, la velocitat no ha ballat al ritme del reggae i sembla que els Estats Units, liderada per Justin Gatlin i Christian Coleman, podrien esguerrar el comiat de Bolt, com ja ho van fer en la final de l’hectòmetre. Els relleus, però, no són només la suma de grans velocistes. També hi influeix, i molt, l’habilitat a l’hora de passar el testimoni i els representants de l’equip de les barres i estrelles ja han protagonitzat en el passat disgustos sonats. De fet, no han pujat al podi en les dues últimes grans cites internacionals. En el mundial de Pequín, la Xina i el Canadà van acompanyar el quartet jamaicà, que aspira a la seva cinquena corona, en les places d’honor. En els Jocs de Rio, la medalla de plata va ser per al quartet japonès i la de bronze, altre cop per als canadencs.

Rivalitat femenina