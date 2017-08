Un derbi d’aperitiu

Els dos equips catalans de la superlliga femenina, el CVB Barça i el DSV Sant Cugat, jugaran el derbi en la primera jornada de la competició el 7 d’octubre a la pista del conjunt santcugatenc, el pavelló municipal de Valldoreix. El duel català de la segona volta s’escenificarà en la dotzena jornada el 6 de gener al pavelló de l’Hospitalet Nord. Les blaugrana afronten la seva sisena temporada consecutiva en la màxima categoria d’aquesta etapa i el Sant Cugat la segona. Les blaugrana es van endur els dos derbis jugats el curs passat: 3-0 a casa i 2-3 a fora. El CVB Barça debutarà a casa en la segona jornada contra del VP Madrid. La superlliga Iberdrola la formen dotze equips. La resta de rivals dels catalans són el Naturhouse Logronyo –el vigent campió–, l’Haro Voley, l’Aguere, l’Avarca de Menorca, el Gran Canària, el Fundación Cajasol Juvasa, el Feel Volley Alcobendas, l’Aguere Ciudad de la Laguna i el Figaro Peluqueros Haris.

El Barça espera repetir o millorar el gran paper del curs passat, que li va valer el passaport per tornar a jugar aquest curs les competicions europees –la Challenge Cup– tal com ja va fer en la temporada 2014/15, quan va trencar un ratxa de 22 anys sense equips catalans en les competicions continentals femenines. El Sant Cugat afrontarà de nou el repte de la permanència. El Barça va finalitzar el curs passat en una brillant sisena posició i va jugar les eliminatòries pel títol. El Sant Cugat va ser vuitè i va complir l’objectiu de la permanència. L’any passat, la màxima categoria va estar formada per onze equips.

El retorn de Maldonado

El Barça, que iniciarà els entrenaments el 28 d’agost, continua amb Adrián Fiorenza a la banqueta i comptarà amb el retorn a Catalunya de la central nascuda a Córdoba (Argentina) el 1994 Camila Maldonado. Després d’una temporada fora, on va aconseguir el títol de lliga amb el Naturhouse Logronyo, Maldonado torna per continuar endavant amb la seva projecció esportiva i acadèmica. Va arribar molt jove a Catalunya mitjançant el CV Ametlla i va ingressar al programa Blume, en què va desenvolupar ràpidament el seu talent, que la va portar en edat juvenil al primer equip del CVB Barça. Durant tres temporades de continu creixement, es va convertir en una de les jugadores referents de l’equip. Paral·lelament, va avançar en els seus estudis, en què es va a graduar com a llicenciada en ciències de l’activitat física i esport. L’altre retorn a les files del Barça és el de Raquel Brun. La jugadora catalana fa algunes temporades que és fora de Catalunya militant en equips de superlliga com l’IBSA Canàries, l’Avarca Menorca i l’Haro Rioja Voley. També forma part de la selecció absoluta femenina espanyola. Brun, formada en el programa de tecnificació català GET Blume, que també ha passat per les files del DSV CV Sant Cugat, torna a casa amb la il·lusió de treballar a les ordres d’Adrián Fiorenza i disputar la competició europea. El CVB Barça també ha incorporat la lliure procedent del Sant Cugat Aitana García. Aquesta setmana, a més, el club ha fet públiques les renovacions de les joves centrals Ele Guzzi i Laura Soares. Ja havia avançat la continuïtat de la internacional Anna Grima i de Maria Sanchís, Mireia Sanchís i Sofia Muller.

Dos fitxatges