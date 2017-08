Matsuyama s’exhibeix i s’inscriu en la lluita pel PGA

El nord-americà Kevin Kisner i el japonès Hideki Matsuyama, que va fer sis birdies en els set últims forats del segon dia de recorregut, lideraven ahir amb 134 cops (-8) el PGA que es disputa al Quail Hollow de Charlotte després d’una jornada molt dura en què diversos partits es van suspendre per la pluja i no es van reprendre fins a la tercera jornada. Kisner va signar una targeta de 67 cops calcada a la del dijous i el nipó va estar fi com una seda amb el putt i va acabar amb 64 cops. L’australià Jason Day, campió el 2015, té un -6 i està empatat amb el nord-americà Chris Stroud. El català Pablo Larrazábal, per la seva banda, no va superar el tall. La hipoteca del barceloní van ser els 77 cops de dijous. Ahir va signar una respectable targeta de 74 cops (+3) que li hauria permès sobreviure al temporal si en la primera jornada hagués estat més encertat. També n’ha quedat exclòs el castellonenc Sergio García, flamant vencedor del Masters d’Augusta i que figurava entre els favorits al títol. Feia un any, precisament en el PGA 2016, que García no quedava fora d’un torneig en el tall. Una de les figures emergents, el basc Jon Rahm (+3), que va fer una primera jornada molt prometedora, també s’hi va enganxar els dits, tot i que a pesar d’acumular cops més que els líders va poder passar el tall i segueix viu. “He estat malament amb els ferros, amb el cop d’aproximació i amb el drive. La veritat és que no hi ha res positiu a destacar”, va declarar Ram ofuscat conscient que malgrat seguir en la competició el tren del títol probablement ja se li havia escapat.