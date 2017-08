Edris troba l’antídot

El britànic Mo Farah no va poder completar la seva obra mestra en el seu comiat a les pistes de tartan a Londres i, amb el segon lloc en els 5.000 m, va quedar a les portes d’assolir el cinquè doblet consecutiu en les curses de fons en grans campionats. El jove etíop Muktar Edris, de 23 anys i líder de l’any amb 12:55.23, va trobar l’antídot per superar l’imbatible corredor d’origen somali i es va aprofitar de l’atac del seu compatriota Yomif Kejelcjha, que va estirar de valent en l’última volta i va despenjar per uns quants metres el gran favorit. Va ser una distància que, a la llarga, va resultar insalvable. Farah, tercer, va resistir l’atac del nord-americà Paul Kipkemoi Chelimo, i en l’esprint final va poder superar Kejelcha, però ja no va ser a temps d’avançar d’Edris, que va vèncer amb 13:32.79. L’últim quilòmetre es va cobrir en 2:23. Imbatible en grans campionats des del 2011, Farah, desfet, es va estirar de bocaterrosa sobre la pista. Edris, esportivament, el va anar aixecar en reconeixement de la seva espectacular carrera. “Ho he donat absolutament tot”, va dir el britànic, que a partir d’ara se centrarà a les proves en ruta.