Kevin Kisner és queda sol al capdavant del PGA

En un dia complicat per a tots els jugadors, el nord-americà Kevin Kisner en va fer prou amb un recorregut de 72 cops, un sobre el par del camp, per situar-se com a líder en solitari del PGA, l’últim gran de la temporada. Kisner va sumar un total de 206 cops (-7) i en té un d’avantatge respecte al seu compatriota Chris Stround i el japonès Hideki Matsuyama, amb qui compartia el lideratge el dia anterior. Kevin Kisner va tancar la tercera jornada al camp de Quail Hollow, als afores de Charlotte, a Carolina del Nord, amb tres birdies, però també va fer dos bogeys i un doble bogey, i va tancar el dia amb un cop per sobre el par del camp. El jugador nipó, número 3 del món, va fer una volta de 73 cops amb tres bogeys i un birdie. El nord-americà Chris Stround va fer el par del camp, amb quatre birdies i quatre bogeys, i això li va permetre escalar fins a la segona posició.

El gran favorit abans de començar el darrer gran de la temporada, el nord-americà Jordan Spieth, va millorar respecte als dies anteriors, però una targeta de 71 cops el va deixar a deu cops dels líders, amb un total de 216 cops.

El basc Jon Rahm va desaprofitar una gran ocasió per situar-se entre els millors en la tercera volta, en fallar en els darrers forats. Rahm havia fet sis birdies, però en els darrers quatre forats va fer un bogey i dos dobles bogeys i va entregar una targeta de 71 cops per situar-se amb un total de 216 cops (+3) i a deu cops del líder abans de la darrera jornada.