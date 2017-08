Marc Soler serà un dels líders del Movistar en la Vuelta

El vilanoví Marc Soler (1993) afrontarà en la Vuelta (19 d’agost-3 de setembre) una oportunitat inesperada per demostrar el seu potencial de present i de futur. Amb les baixes d’Alejandro Valverde i Nairo Quintana el Movistar ha decidit apostar pels joves de l’equip, i el català serà al costat de l’escalador Rubén Fernández l’home fort de l’equip. També s’estrenarà en una gran volta en les files del Movistar el terrassenc Antonio Pedrero (1992), que tindrà un rol de gregari. La resta de l’equip el formaran Jorge Arcas, Carlos Betancur, Richard Carapac, Dani Moreno, Nelson Oliveira i José Joaquín Rojas.

Soler no podrà evitar que les mirades se centrin en la seva actuació. Va ser vencedor del Tour de l’Avenir el 2015 i ja sap què és pujar al podi en una volta del World Tour en quedar tercer en la Volta a Catalunya, on va ser determinant en el triomf de Valverde. Soler també va mostrar el seu talent en la Volta a Suïssa, on va ser vuitè en la general.

Rubén Fernández (26 anys), per la seva banda, també està cridat a ser un dels ciclistes rellevants a curt termini a l’equip. L’any passat, fent de gregari, ja va vestir el mallot de líder en la Vuelta en la primera setmana. Amb Fernández, Soler, el veterà Dani Moreno i els colombians Betancur i Carapaz l’equip confia a destacar, sobretot, en una primera setmana amb arribades molt empinades i curtes (Alcossebre, Xorret de Catí i Cumbre del Sol). Amb tot, la duresa del recorregut es mantindrà en la segona amb els ports andalusos de Calar Alto, la Pandera i Hoya de la Mora i en la part final tampoc decaurà, una contrarellotge de 40 km a Navarra i més finals exigents, com el de Los Machucos i sobretot el de l’Angliru. El repte, doncs, per a Soler és majúscul, i més perquè l’equip fitxarà un altre líder per al 2018, Mikel Landa (Sky), que també reclamarà el seu protagonisme en les grans voltes.