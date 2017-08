Un negoci inacabat

Ser el tercer ciclista que guanya el Tour i la Vuelta el mateix any i el primer que ho fa en l’era moderna. Aquest és el negoci que vol tancar Chris Froome abans de la Diada segons va reconèixer el quatre vegades campió de la cursa més important del calendari. “Tinc bones sensacions de cara a la Vuelta d’aquest any”, va dir el campió dels tres darrers Tours, que amb els cinc a l’abast vol afegir una altra volta de tres setmanes al seu palmarès per igualar-se a Anquetil, Hinault, Merckx i Indurain. De fet, els dos primers són els únics que, en un mateix any, han guanyat el Tour i la Vuelta (1963 i 1978, respectivament). “Crec que a la Vuelta no hi hem arribat mai amb un equip tan potent i centrat en aquesta cursa. Hi arribo amb molta confiança en l’equip”, va dir Chris Froome, que al seu voltant tornarà a tenir un equipàs i, a diferència del Tour, sense grans referents, com Geraint Thomas, Michal Kwiatkowski i Mikel Landa. Sí que repeteixen Mikel Nieve i Christian Knees. S’hi afegeix el seu millor escuder l’any passat, Wout Poels, un cop superada la lesió. I la unitat italiana que formen Diego Rosa, Gianni Moscon i Salvatore Puccio, a més del també basc David López i l’anglès Ian Stannard. “Estem més motivats que mai i mirarem de guanyar. Aquesta Vuelta pot ser un moment decisiu per al Team Sky i per a Chris Froome”, destacava el mànager de l’equip, Sir Dave Brailsford, que qualificava de molt talentosa la formació al voltant del seu líder. “Té l’oportunitat de fer història i fonamentar el seu lloc com un dels grans de tots els temps”, va afegir.

Implacable

“És una cursa que m’encanta fer, però és implacable. El recorregut és sempre molt més muntanyós que en el Tour de França i les condicions són molt més dures. A mitjan agost a Espanya és força comú tenir temperatures de 40 graus i això ho fa brutal”, apuntava Froomy, que vol ajustar els comptes pendents: “He acabat en segon lloc tres vegades, però tinc un bon pressentiment. És com si tinguéssim una missió especial, i afrontar el doblet del Tour i la Vuelta m’ha motivat molt aquesta temporada”, va dir el britànic, que el 2011 es va demostrar a ell mateix que era capaç de ser competitiu en una cita de tres setmanes quan va ser segon a 13 segons de Juanjo Cobo i amb Bradley Wiggins tercer en la general l’any abans que l’Sky iniciés la seva tirania en el Tour, interrompuda el 2014, per Nibali. El 2012, la que Joaquim Rodríguez va liderar i va ser la penúltima de Contador –Valverde segon–, va ser quart i el 2014 i 16 un altre cop segon darrere el mateix Contador i Nairo Quintana. El 2015 es va retirar amb una fractura al peu que es va fer a l’inici de l’etapa andorrana, que, malgrat la lesió, va acabar.

Equilibrada