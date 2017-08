‘The boss’ Marcel Zamora

Marcel Zamora es va convertir en el triatleta amb més victòries a l’Embrunman, el triatló de llarga distància de referència pel nivell de dificultat del seu recorregut. Era la novena participació del barceloní en la prova alpina, de la qual havia estat cinc cops vencedor (2009, 2010, 2012, 2013 i 2014,). Ahir s’hi acomiadava tal com havia anunciat a principi de temporada, i per això l’havia preparat a consciència. Fa quatre dies, el també cinc vegades campió a Niça feia un comentari sobre el documental de Bruce Springsteen, el seu ídol: “La seva entrega, passió i, sobretot, humilitat em fascinen”, va dir, abans d’agrair-li tot el que ha après d’ell i l’energia que ha rebut sempre que l’ha necessitat. “Un estímul positiu i una motivació extra per al dia 15”, afegia.

La llegenda

6 del matí a més de 800 m d’altitud. Tret de sortida a la cursa i un miler de participants a la 34a edició de l’Embrunman. Marcel Zamora va ser el cinquè en sortir de l’aigua, a 2:23 de Sebastien Fraysse i a menys d’un minut d’un grup de tres liderat per Jaroslav Kovacic. Víctor del Corral, dues vegades segon i dues tercer a Embrun, sortia en un segon grup en el qual també hi havia Andrej Vistica, a 5 minuts del primer. Superat el primer port del segment de ciclisme, Zamora va marxar en solitari al quilòmetre 35 i al 45 ja disposava de mig minut de marge respecte a un grup de tres francesos amb qui havia fet els primers 20 km. Al peu d’Isoard, el sostre de la prova, i després de força estona amb el vent de cara, el barceloní ja disposava d’un marge de 3:10 i, a dalt, la diferència pujava fins als 4:20 respecte a un grupet en el qual ja hi havia el també barceloní Del Corral, que a la baixada va quedar sol en segon lloc a la caça de Marcel. L’emboscada de ports de tercera categoria, descensos tècnics i carreteres trencacames van donar encara més marge al llegendari triatleta, que baixaria de la bici i es disposaria a córrer la marató amb un avantatge de 5:45 respecte al català. La cursa a peu es divideix en tres voltes i el marge era de 6:10 en la primera, 7 en la segona i, al final, 943:13 i 4:26 respecte al bosnià Andrej Vistica, segon. L’eslovè Jaroslav Kovacic va tancar el podi a 5:25 i Víctor del Corral, finalment, va ser cinquè amb 9h55:16. La millor dona va ser la belga Tine Deckers, 13a absoluta amb 10h41:13

Monumental