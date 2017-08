No tan jove, però preparat

Rafa Nadal es convertirà dilluns, quan s’actualitzi el rànquing, en el segon jugador de més edat a posseir el número 1 de l’ATP. El mallorquí tindrà 31 anys, 2 mesos i 17 dies quan recuperi el ceptre del tennis mundial. Només Andre Agassi va ser número u del món amb més edat que Nadal. El nord-americà tenia 33 anys, 4 mesos i 9 dies quan va perdre el lideratge del rànquing de l’ATP, el 7 de setembre del 2003.

No és habitual veure en aquesta posició jugadors de més de trenta anys. De fet, només ho han aconseguit cinc dels 26 que l’han ocupat, comptant-hi Nadal. El primer va ser l’australià John Newcombe, que tenia 30 anys, 2 mesos i 5 dies quan el 28 de juliol de 1974 va deixar de ser el número u de l’ATP, després de retenir aquest lloc durant vuit setmanes. Després d’ell també ho van ser el txecoslovac Ivan Lendl (30 anys, 5 mesos i 5 dies), el ja esmentat Andre Agassi i l’escocès Andy Murray, que dilluns serà rellevat per Nadal amb 30 anys, 3 mesos i 5 dies.

Les baixes tant de Roger Federer –que aspirava a ser el número u amb 36 anys– com d’Andy Murray en el torneig de Cincinnati han aclarit el camí de Nadal cap al lideratge del rànquing de l’ATP. Va ser justament en aquest torneig nord-americà, ara fa nou anys, en què el jugador de Manacor va assolir el número u mundial per primer cop. Això el situarà com el jugador de l’ATP amb el període més llarg entre el primer cop que va assolir el número1 del rànquing (18-08-2008) i l’últim (21-08-2017). Nadal estrenarà el seu quart període com a número u del món, que haurà ocupat, com a mínim, durant 142 setmanes (setè del rànquing històric, liderat per Federer amb 302 setmanes). La seva tornada al número 1 és fruit de la recuperació del seu millor rendiment. Nadal va acabar la temporada passada en la novena posició, però aquesta ha escalat posicions de manera gradual mercès a un balanç de 47 victòries i 8 derrotes que li han valgut quatre títols, inclòs el de Roland Garros. Tampoc s’entendria la seva revifalla sense la crisi de joc dels dos últims dominadors del circuit, el serbi Novak Djokovic i l’escocès Andy Murray.

“És molt especial tornar a aquesta posició. Han passat moltes coses en aquest temps, com ara lesions i moments complicats. La passió i l’amor pel joc m’han donat l’oportunitat de tornar al lloc més alt”, explicava Nadal en saber que recuperaria el número 1 mundial. Un premi a la seva immensa i demostrada capacitat de treball.