El mestre i l’alumne

Campos veu els jugadors “receptius i contents” després d’un mes d’experiència a Romania

L’amistós d’aquest vespre entre el CSM Bucarest i el FC Barcelona Lassa (2/4 de 9) no és un partit qualsevol per als entrenadors dels dos equips. Pau Campos, que ha fet el salt del modest Handbol Bordils de la divisió de plata a un equip amb aspiracions europees, se les haurà en el seu debut a Bucarest amb l’“amic i mestre” Xavi Pascual, un entrenador de referència mundial i al mateix temps seleccionador romanès. Pascual no va dubtar a recomanar el desconegut –en l’àmbit internacional–Campos als dirigents del CSM, que aspiren a conquerir la primera lliga nacional tot i l’oposició del poderós Dinamo de la mateixa ciutat. L’equip vol seguir el mirall de la secció d’handbol femení, campiona d’Europa el 2016 i vencedora de les tres últimes lligues.

“Fa un mes que soc aquí, també hem fet una petita estada i tres dies de vacances; ahir vam entrenar per preparar el partit contra el Barça. De moment he vist tots els jugadors molt receptius i sembla que estan contents”, va explicar Campos abans d’un duel que ha aixecat, lògicament, molta expectació entre els aficionats de l’equip. El primer objectiu del CSM era Jota González, entrenador del Naturhouse, un dels tècnics de més prestigi de l’Asobal, que a última hora va decidir renovar per l’equip de la Rioja. Això va obrir les portes a Campos, que també s’estrenarà en una competició europea, la copa EHF, en què es podria trobar amb el Fraikin Granollers.

Campos va dirigir el juvenil del Barça la temporada 2007/08 quan Pascual era precisament el coordinador dels equips de base de la secció. En aquell equip hi havia jugadors que s’han acabat convertint en figures mundials com els actuals jugadors del Barça Gonzalo Pérez de Vargas i Aitor Ariño; Rodrigo Corrales (PSG), i David Balaguer (Nantes).

Pau Campos no arriba sol a Bucarest. El jugador franquícia de l’equip serà el central i lateral internacional vallesà Antonio García, un altre bon amic de Xavi Pascual, que el va repescar pel Barça en el segon tram de la temporada passada. Si recupera la seva millor forma, el primera línia ha de ser el referent de l’equip romanès, que també compta amb un altre jugador nascut a Catalunya, el lateral Javier Humet –internacional romanès amb Pascual–i del veterà central rus Aleksandr Tiumentsev, amb experiència també en la lliga Asobal.