El primer set és la clau

El debut de Rafael Nadal en el US Open va finalitzar amb una victòria en tres sets, però el manacorí va haver de treballar molt en el primer per encarrilar la victòria contra el serbi Dusan Lajovic. El primer cap de sèrie va acabar guanyant per 7-6 (6), 6-2 i 6-2, en un dia marcat per la pluja, per la qual es va haver de suspendre pràcticament tota la jornada excepte els partits que es van jugar a la pista central Arthur Ashe, que és coberta.

Rafael Nadal va haver de treballar molt per imposar-se en el primer set, que es va decidir en el tie-break i va durar una hora i quatre minuts. El manacorí va començar guanyant el primer joc en blanc, però en el tercer Dusan Lajovic li va trencar el servei i es va avançar. El manacorí estava fent massa errades, mentre que el serbi lluitava molt i aconseguia bons punts, i es va mantenir amb avantatge (4-5). En el desè joc, Lajovic va servir per guanyar el primer set i llavors va aparèixer el millor Nadal per fer el seu primer break i tornar a anivellar el set (5-5). Cada un va guanyar el seu servei i es va arribar al tie-break, en què el manacorí es va emportar el primer parcial.

El segon set va ser una conseqüència del que havia passat en el primer. Lajovic va notar haver estat a punt de guanyar un parcial al número u del món i va cedir els seus dos primers serveis, i Nadal va començar a funcionar i es va imposar per 6-2. En el tercer i definitiu, pràcticament es va repetir la mateixa història i el manacorí es va imposar pel mateix resultat i va tancar el partit en dues hores i setze minuts. El rival de Nadal en la segona eliminatòria sortirà del partit entre el japonès Taro Daniel i el nord-americà Tommy Paul, que no va ni començar la jornada d’ahir per culpa de la pluja.

Ramos, de matinada