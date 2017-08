Federer hi posa suspens i arriba a cinc sets

El bon joc no el va acompanyar però l’experiència i el saber estar en els moments complicats dins de la pista van servir a Roger Federer per guanyar en cinc sets (4-6, 6-2, 6-1, 1-6 i 6-4) en el seu debut en el US Open i classificar-se per a la segona eliminatòria. El jove nord-americà de dinou anys Frances Tiafoe va plantar cara i va buscar la sorpresa contra el tercer cap de sèrie, però després de dues hores i trenta set minuts va caure derrotat.

Roger Federer va fer massa errades durant el partit, i en el primer set es va veure sorprès per l’empenta del 70è jugador del món, que es va imposar per 4-6. Els suís es va saber recuperar, va començar a fer entrar el seu primer servei i a treure rendiment del seu cop de dreta, i es va emportar els dos següents sets per 6-2 i 6-1. En el quart tot va canviar i les errades de Federer li van passar factura fins a encaixar un resultat massa clar d’1-6 que ho va deixar tot obert pel cinquè i definitiu set. El suís, que podria acabar aquest darrer Grand Slam de la temporada en el primer lloc del rànquing mundial, va començar bé l’últim set i es va situar amb un 4-1, però Frances Tiafoe va reaccionar i va reduir la diferència fins a un 5-4 i servei en el seu poder. Federer, però, li va trencar el servei aprofitant la seva quarta pilota de partit i va aconseguir la victòria. El rival del suís en la segona eliminatòria serà Mikhail Iujni. El jugadors rus va derrotar l’eslovè Blaz Kavcic per 6-3, 5-7, 6-4 i 6-3.

El rival de Nadal