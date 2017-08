El segon partit està superat

Mai havia guanyat dos partits seguits en el US Open i en les seves quatre participacions anteriors no havia superat el segon partit. Garbiñe Muguruza va trencar aquesta mala ratxa i es va classificat per a la tercera eliminatòria del darrer Grand Slam de la temporada en derrotar la xinesa Ying Ying Duan per 6-4 i 6-0. La catalana d’origen veneçolà va debutar a Nova Tork l’any 2012 i va perdre en el primer partit, i quan hi va tornar, el 2014, li va passar el mateix. Fa dos anys i l’any passat va guanyar en l’estrena però va ser eliminada en el segon partit. Ara l’ha guanyat i continua en la lluita per aconseguir la victòria en el torneig i assolir el número u mundial al final d’aquest Us Open. La rival de Muguruza en el tercer partit en el US Open serà l’eslovaca Magdalena Rybarikova (31), que va derrotar la txeca Kristyna Pliskova per 7-6 (4) i 7-6 (3).

També va continuar endavant en el quadre femení la canària Carla Suárez, que va derrotar per 4-6, 7-6 (4) i 6-2 la croata Mirjana Lucic-Baroni, mentre que castellonenca Sara Sorribes va ser eliminada per la japonesa Kurumi Nara amb força comoditat, 6-1 i 6-2.

En aquesta jornada va ser eliminada la cinquena favorita, la danesa Caroline Wozniacki, que va caure derrotada per la russa Ekaterina Makarova per 6-2, 6-7 (5) i 6-1. La primera i la quarta caps de sèries van guanyar els seus partits de manera diferent. La txeca Karolina Pliskova, la número u mundial, va necessitar tres sets per superar la nord-americana Nicole Gibbs per 2-6, 6-4 i 6-4, i la ucraïnesa Elina Svitolina, quarta favorita, es va desfer de la russa Eugeniya Rodina per un doble 6-4. La russa Maria Xaràpova, després de deixar fora la segona favorita en el seu debut, va aconseguir una nova victòria en tres sets. En la segona eliminatòria la russa va vèncer l’hongaresa Timea Babos per 6-7 (4), 6-4 i 6-1.